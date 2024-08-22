Расследование крушения вертолета, в котором в мае погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, выявило, что причинами стали плохая погода и перегрузка самолета, сообщают иранские СМИ.
Иран назвал причины крушения вертолета президента
Вертолет, на борту которого находились 63-летний Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая в горно-лесистой местности в провинции Восточный Азербайджан. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли в результате крушения.
Силы безопасности Ирана уверены, что крушение является несчастным случаем, сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на источник в силах безопасности, проинформированный о результатах расследования.
В мае иранская армия заявила, что никаких признаков преступной деятельности в связи с аварией нет.
"Дело о крушении вертолета президента Раиси полностью завершено [...] Органы безопасности и разведки провели детальное расследование, и совершенно ясно, что произошедшее было несчастным случаем", - говорится в сообщении Fars.
В качестве основных причин аварии информационное агентство называет плохую погоду и невозможность вертолета передвигаться из-за того, что в нем находилось слишком много пассажиров, что не отвечало протоколам безопасности. Следствие установило, что в момент крушения в вертолете находилось на два пассажира больше, чем рекомендовано для данного воздушного судна.
Расследование исключило возможность "отключения и взлома электронных систем" и "не выявило никаких признаков химических или вредных веществ", сообщает Fars.
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