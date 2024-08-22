Иран назвал причины крушения вертолета президента

Вертолет, на борту которого находились 63-летний Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая в горно-лесистой местности в провинции Восточный Азербайджан. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли в результате крушения.

Силы безопасности Ирана уверены, что крушение является несчастным случаем, сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на источник в силах безопасности, проинформированный о результатах расследования.

В мае иранская армия заявила, что никаких признаков преступной деятельности в связи с аварией нет.

"Дело о крушении вертолета президента Раиси полностью завершено [...] Органы безопасности и разведки провели детальное расследование, и совершенно ясно, что произошедшее было несчастным случаем", - говорится в сообщении Fars.

В качестве основных причин аварии информационное агентство называет плохую погоду и невозможность вертолета передвигаться из-за того, что в нем находилось слишком много пассажиров, что не отвечало протоколам безопасности. Следствие установило, что в момент крушения в вертолете находилось на два пассажира больше, чем рекомендовано для данного воздушного судна.

Расследование исключило возможность "отключения и взлома электронных систем" и "не выявило никаких признаков химических или вредных веществ", сообщает Fars.

Галерея: Поиски разбившегося вертолета президента Ирана

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