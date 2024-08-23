Фото Возложение цветов к памятнику Свободы в честь 35-летия Балтийского пути

С 23 августа по 10 сентября на площади Свободы будет выставлен дизайн-объект "Присоединяйся к Балтийскому пути!".

Перед возложением цветов состоялась презентация выпущенного Latvijas Pasts конверта, посвященного годовщине Балтийского пути. С 11:30 до 14:00 открытку в любое место Латвии бесплатно может отправить любой житель.

Галерея: В честь 35-летия Балтийского пути открытку может отправить любой житель

35 лет назад около двух миллионов человек объединились в одну цепь, соединившую столицы трех стран Балтии, чтобы привлечь внимание мировой общественности к незаконному присоединению стран Балтии к СССР.

Президенты стран Балтии отметят 35-летие Балтийского пути

Президенты стран Балтии сегодня отметят 35-летие Балтийского пути, сообщил агентству LETA советник президента Латвии Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

Сегодня на латвийско-эстонском пограничном переходе Унгурини-Лилли состоится встреча Ринкевича и президента Эстонии Алара Кариса. Во второй половине дня Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественной церемонии в Пасвале, посвященной 35-летию Балтийского пути.

Как напомнил Ринкевич, 35 лет назад два миллиона эстонцев, латышей и литовцев объединились, чтобы противостоять советской оккупации. Это была цепь из людей длиной более 600 километров, соединившая Таллинн, Ригу и Вильнюс. Президент подчеркнул, что, объединившись в борьбе против несправедливости, угнетения и насилия, литовцы, латыши и эстонцы встали на общий путь восстановления независимости своих стран.

"Балтийский путь положил начало нашему возвращению в демократический мир. Он показал, что наша сила заключается в единстве и жажде свободы. Единство трех балтийских народов и их глубокая вера в свободу стали важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для свержения коммунистических систем в Европе", - подчеркнул президент Латвии.

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