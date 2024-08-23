В пятницу, 23 августа, в Риге проходят мероприятия, посвященные 35-летию Балтийского пути.
Фото ⟩ Возложение цветов к памятнику Свободы в честь 35-летия Балтийского пути
В 11:00 у памятника Свободы состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие спикеры парламентов стран Балтии и Скандинавии.
Галерея: Возложение цветов у памятника Свободы в честь 35-летия Балтийского пути
В 13:00 на площади Свободы пройдет официальное открытие международной выставки "Балтийский путь - единство во имя свободы". На выставке будут представлены фотографии, сделанные во время акции 23 августа 1989 года.
Выставка организована Латвийским национальным архивом в сотрудничестве с Эстонским национальным архивом, Центральным государственным архивом Литвы и Литовским государственным архивом современных документов. Выставка продлится до 10 сентября, после чего с 16 по 29 сентября ее можно будет увидеть в Праге.
Галерея: Международная выставка "Балтийский путь - единство во имя свободы"
Вечером 23 августа с 18:00 до 20:00 у памятника Свободы состоится концерт "Едины во имя свободы". Перед началом концерта к собравшимся обратятся первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс, премьер-министр Эвика Силиня, министр культуры Агнесе Лаце и председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Концерт также будет транслироваться в прямом эфире на портале Lsm.lv, в прямом эфире Латвийского радио и Латвийского телевидения.
С 23 августа по 10 сентября на площади Свободы будет выставлен дизайн-объект "Присоединяйся к Балтийскому пути!".
Перед возложением цветов состоялась презентация выпущенного Latvijas Pasts конверта, посвященного годовщине Балтийского пути. С 11:30 до 14:00 открытку в любое место Латвии бесплатно может отправить любой житель.
Галерея: В честь 35-летия Балтийского пути открытку может отправить любой житель
35 лет назад около двух миллионов человек объединились в одну цепь, соединившую столицы трех стран Балтии, чтобы привлечь внимание мировой общественности к незаконному присоединению стран Балтии к СССР.
Президенты стран Балтии отметят 35-летие Балтийского пути
Президенты стран Балтии сегодня отметят 35-летие Балтийского пути, сообщил агентству LETA советник президента Латвии Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.
Сегодня на латвийско-эстонском пограничном переходе Унгурини-Лилли состоится встреча Ринкевича и президента Эстонии Алара Кариса. Во второй половине дня Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественной церемонии в Пасвале, посвященной 35-летию Балтийского пути.
Как напомнил Ринкевич, 35 лет назад два миллиона эстонцев, латышей и литовцев объединились, чтобы противостоять советской оккупации. Это была цепь из людей длиной более 600 километров, соединившая Таллинн, Ригу и Вильнюс. Президент подчеркнул, что, объединившись в борьбе против несправедливости, угнетения и насилия, литовцы, латыши и эстонцы встали на общий путь восстановления независимости своих стран.
"Балтийский путь положил начало нашему возвращению в демократический мир. Он показал, что наша сила заключается в единстве и жажде свободы. Единство трех балтийских народов и их глубокая вера в свободу стали важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для свержения коммунистических систем в Европе", - подчеркнул президент Латвии.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!