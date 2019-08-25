“(..) бродили только коты и парочка пьяниц…” Как в 1989 году Балтийский путь освещали районные газеты

"По городу (..) бродили только коты и парочка пьяниц". "Остальные были "плечом к плечу со всеми на шоссе" (газета Darba Balss, август 1989 год).

Пока газета ЦК КП Латвии Cīņa едва отражает акцию Балтийский путь, выдавая за актуальность проблему "быть в этом году картошке или не быть", районные газеты, даже с такими названиями, как Ļeņins, Komunists и Komunārs, отображают амбициозную кампанию эмоционально, ярко и смело. Именно региональные газеты в своих колонках держат курс на полную независимость Латвии. Ведущие газеты республики более осторожны.

Тексты районных газет пронизаны национальным пафосом и громкими словами. От колонок на черно-белых страницах эмоции лезут наружу.

Сегодня, читая районные газеты за август, сентябрь и октябрь 1989 года, в которых в различных контекстах упоминается Балтийский путь, кажется, что все находится на высшем уровне - флаги развеваются, щебечут транзисторы, и все, конечно же, поют.

Эффектный мужчина из Огре

"Желательно иметь с собой транзисторы, чтобы после сигнала радио в 19:00 все могли взяться за руки. Предполагается, что люди будут стоять через каждые 1,5 метра, но если на некоторых промежутках дороги участников будет меньше, можно использовать черные траурные ленты. Так что давайте и их возьмем с собой"!. Пишет за деть до акции лимбажская газета Progress.

"Мы стоим на Бауском шоссе в лесу, недалеко от реки Миса. Справа от меня - мои дети, слева - какой-то эффектный мужчина из Огре. Его рука, к которой я прикасаюсь первый и, вероятно, последний раз в своей жизни, крепкая и теплая". Так писала поэтесса Инесе Зандере в газете Pionieris.

Рижская районная газета Darba Balss: "Интересно, как себя чувствуют сотрудники милиции? На посту я встретила младшего сержанта Валентина Матеса. Ему на данный момент тяжелее всех.

Хотя Валентин медленно начинает понимать стремления Латвии и проявляет доброжелательность, его забота и ответственность за безопасность дорожного движения на шоссе Рига-Бауска сейчас являются самым важным".

ФОТО: архив Латвийской Национальной цифровой библиотеки

Больше всего людей находятся на государственных границах. "На эстонско-латвийской границе прошел митинг, в котором приняли участие около 100 000 человек", - пишет Padomju Daugava (Екабпилсское районное издание).

Магазины закрыты, бродят только кошки и пьяницы

"Мурьянская спортивная школа-интернат Latvija предыдущим вечером, вооружившись громкоговорителями, проехались по селам Сигулды. Двое мужчин и Янис Кука, поочередно, на двух языках, призвали людей выступать за полную независимость нашей республики. Если латыши больше не нуждаются в такой кампании, то представителям других национальностей - это необходимо. (...)

И, стоя плечом к плечу со всеми на шоссе, может быть, каждый еще больше сможет осознать, насколько не ухоженна земля, которая должна быть свободной.

Примечательно, что плакат, изображенный на картинке, был интуитивно продемонстрирован практически всеми жителями близлежащих деревень. Конечно, и Сигулда не стала исключением, где на тот момент уже были закрыты все магазины. По городу, как рассказали организаторы, бродили только кошки и пара пьяниц". Это броское описание предоставила рижская окружная газета Darba Balss.

ФОТО: архив Латвийской Национальной цифровой библиотеки

О событиях высказывается и издание Padomju Jaunatnē Иевы Звидре. Вот фрагмент некоторых заметок:

"Сегодняшнее событие показывает, что мы действительно самые слабые и трусливые из всех стран Балтии. Я это говорю не о нации. Нация есть. Она сегодня вышла на дороги и взялась за руки. Я говорю это о нашем Центральном Комитете, который в очередной раз запретил радиотрансляцию".

Автор продолжает: "Почему эстонское радио могло "позволить" несколько часов прямой трансляции про Балтийский путь? Почему их радио было подключено к громкоговорителям, а латыши слушали свое "Dievs, svētī...", приложив к уху принесенный с собой маленький проигрыватель".

"Я пишу вам, находясь на больничной койке в результате несчастного случая. Только по этой причине я не могу быть с самыми честными людьми в цепи Балтийского пути. Единственная возможность найти чувство единения и информации ожидалась от радиопередачи после 19:15 вечера. Однако надежды были напрасны, потому что, как и в годы застоя, играла музыка, совершенно не подходящая к этому моменту.

Если есть такая возможность, я прошу назвать того, кто распорядился запретить радиорепортаж”.

Пишет читатель Padomju Jaunatnei Мелдерис.

После того, как 26 августа Политбюро ЦК КПСС с заявлением обратилось против попыток независимости республик стран Балтии, рабочие коллективы, до тех пор "коммунистические", "выразили свои соболезнования" ЦК КПСС. "Ознакомившись и обсудив сообщение от 26 августа от ЦК КПСС о ситуации в странах Балтии, коммунисты и беспартийцы государственного конного завода Burtnieki выразили беспокойство по поводу появления документа, написанного в духе Сталина и Брежнева. Это заявление ЦК КПСС - ультиматум балтийским народам, созданный на низком культурном уровне. Много демагогии и лжи. Мы выражаем соболезнования аппарату ЦК КПСС, который дошел до такого низкого уровня".

Между тем, официальное издание коммунистической партии Pravda пишет: "организаторы событий 23 августа 1989 года стремились поднять настроение до националистической истерии. Лозунги, направленные на тысячи людей, выражали свою ненависть к советской системе, к русским, к КПСС, к Советской Армии". Интересно, что к сообщению были прикреплены фотографии с акции с надписью "Мы знаем свой путь"!

Газета Cīņa пишет о картошке, конкурсах красоты, распорядке дня фермеров, подготовке к школе, но только не про акцию Балтийский путь.

ФОТО: архив Латвийской Национальной цифровой библиотеки

ФОТО: архив Латвийской Национальной цифровой библиотеки

В то время пресса освещала четыре основных события - землетрясение в Армении, вывод советских войск из Афганистана, забастовка шахтеров и Балтийский путь.

43 жителей Упмале не остановить

Много о Балтийском пути пишет валмиерская районная газета Liesma - критикует публикаций Pravda, а также публикует стихи читателей, посвященные Балтийскому пути. Спустя месяц после событий страсти не утихают - Liesma публикует председателя районного отделения Латвийского Народного Фронта (LTF) Дзинтарса Витолса: "Я был одним из организаторов кампании Балтийский путь и могу с чистым сердцем сказать, что она не была направлена ни против русских, ни против советской власти. Участие в ней было абсолютно добровольным, и целью кампании было единство стран Балтии".

Газета Darba Karogs из Резекне сдержанно отражает Балтийский путь, в то время как Padomju Venta пишет: "Это единственный путь к свободе, равенству и братству на берегах нашего общего Балтийского моря".

А вот в интеллектуальных медиа Literatūra un Māksla звучат депрессивные нотки: "Страны разрушены.

Люди за полвека были высмеяны, обмануты, сметены. Мы такие, какие есть, но наша мера страдания и терпения полна.

Мы хотим обратно нашу независимость, наших стран, свободную Эстонию, свободную Латвию, свободную Литву".

ФОТО: архив Латвийской Национальной цифровой библиотеки

Читатели пишут письма в газеты, рассказывая, какие препятствия им пришлось преодолеть, чтобы принять участие в кампании. 43 жителей Упмала,"сторонников интерфронта" пытались удержать дома. Активист из местной группы LTF рассказывает: "В очередной раз позвонили диспетчеру в Дубне. В ответ получили: автобуса не будет, несмотря на все упорядоченные формальности.

Причина - категоричный запрет Лайзана, ибо, никто не обратился к нему по этому вопросу, и он ничего не знал о поездке и ее целях.

Мы, 43 жителя села Упмала, тем не менее уехали и стали частью живой цепи Балтийского пути".

В Прейли есть газета Ļeņina Karogs, а в Лиепае просто Komunists. Они также с интересом освещают акцию, но на первую полосу тему не выносят.

Спустя некоторое время после акции Балтийский путь Gulbenes Dzirkstele критикует действия сотрудников МВД. "Они требовали у участников кампании справку о владении автомобилем, но отказались арестовывать воров и пьяниц из-за отсутствия состава преступления ..."

Между тем популярные и, пожалуй, единственные журналы Латвийской ССР Zvaigzne, Liesma, Avots о Балтийском пути не пишут - по крайней мере, не в сентябрьском номере. Они публикуют много стихов, философских описаний, немного иностранной моды, интервью с главой какого-то хозяйства.