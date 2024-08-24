США могут помочь Украине закрепиться в Курской области

В то же время в администрации президента подняты вопросы по поводу применения американского оружия на территории России, что представляется нарушением политики США, согласно которой выделяемые средства используются только для защиты от нападения России на территорию Украины.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "не произошло никаких изменений в указаниях, которые мы дали Украине относительно того, где и как они могут использовать американское оружие в целях самообороны прямо на границе".

Подразделения украинской армии зашли в Курскую область утром 6 августа. В настоящее время они контролируют территорию площадью почти 1300 квадратных километров.

Операция продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт в дополнение к уже захваченным 93 населенным пунктам, а также захватили новых пленных.

Тем временем в Минобороны России утверждают, что наступление украинских сил в Курской области остановлено.

Освобождение Курской области может оказаться второстепенной целью российского руководства по сравнению с прогрессом в Донецкой области.

По мнению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин и российская армия, скорее всего, продолжат уделять приоритетное внимание российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях.

В ответ на вторжение Украины в Курскую область российское военное командование недавно передислоцировало туда элементы по крайней мере одного полка ВДВ из Запорожской области, возможно, в попытке улучшить командование и контроль над новобранцами. По мнению ISW, эти регионы "не считаются приоритетными прифронтовыми районами для российской армии".

Аналитический центр прогнозирует, что Россия будет продолжать продвигаться вперед, чтобы достичь как можно большего количества территориальных целей в Донецкой области, и не намерена сбавлять обороты, чтобы быстро отразить украинское вторжение в Курск.

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