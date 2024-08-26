"Он послал меня открытым текстом". Менеджер Бусулиса поссорилась с организатором концертов

Вот что рассказывает Уна Таал: "Пишу это для того, чтобы представители индустрии дважды подумали, стоит ли сотрудничать с этим господином. Впервые за более чем 20 лет имею дело с таким организатором. Когда я осознала, что сотрудничество будет крайне неприятным и трудным, отменять концерт было уже поздно, потому что было жаль разочаровывать публику, купившую билеты на концерт в Павилосте Fontain Rock City".

Она утверждает, что они два месяца не могли договориться о проведении звукового райдера, а световой райдер так и не был проведен. "Теперь я знаю, что я, по словам Фонтейна, непрофессиональный, сумасшедший менеджер, потому что я хочу, чтобы наши далеко не космические требования были выполнены и даже на небольших мероприятиях не было проблем. Теперь я знаю, что наш звукорежиссер - ненормальный и плохой, которому нужны только новейшие звуковые игрушки. На все мероприятие был только один муниципальный полицейский (количество посетителей было 700-800 человек). В завершение господин Фонтейн отправил мне на WhatsApp сообщение, что он не оплатит мне оставшуюся часть гонорара, и открытым текстом послал меня в ж...".