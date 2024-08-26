Менеджер Интарcа Бусулиса (агентство deBusul music) Уна Таал опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о своем негативном опыте сотрудничества с популярным организатором мероприятий Луи Фонтейном.
"Он послал меня открытым текстом". Менеджер Бусулиса поссорилась с организатором концертов
Уна Таал опубликовала в Facebook пост, где описывает свое сотрудничество с Луи Фонтейном.
Это не первый случай, когда представители музыкальной индустрии критикуют стиль работы Фонтейна. Так, в начале августа группа bet bet обратилась к своим поклонникам в социальных сетях, сообщив, что "по вине организаторов" их концерт в Павилосте отменен.
Вот что рассказывает Уна Таал: "Пишу это для того, чтобы представители индустрии дважды подумали, стоит ли сотрудничать с этим господином. Впервые за более чем 20 лет имею дело с таким организатором. Когда я осознала, что сотрудничество будет крайне неприятным и трудным, отменять концерт было уже поздно, потому что было жаль разочаровывать публику, купившую билеты на концерт в Павилосте Fontain Rock City".
Она утверждает, что они два месяца не могли договориться о проведении звукового райдера, а световой райдер так и не был проведен. "Теперь я знаю, что я, по словам Фонтейна, непрофессиональный, сумасшедший менеджер, потому что я хочу, чтобы наши далеко не космические требования были выполнены и даже на небольших мероприятиях не было проблем. Теперь я знаю, что наш звукорежиссер - ненормальный и плохой, которому нужны только новейшие звуковые игрушки. На все мероприятие был только один муниципальный полицейский (количество посетителей было 700-800 человек). В завершение господин Фонтейн отправил мне на WhatsApp сообщение, что он не оплатит мне оставшуюся часть гонорара, и открытым текстом послал меня в ж...".
"Зная, как он любит оправдываться и отписываться, я не удивлюсь "отмазкам" с его стороны. Я убедилась в этом в случае с bet bet против Фонтейна. Но я не могла не написать, потому что понимаю, что наш случай не первый и не последний и в основном сотрудничество с Фонтейном некачественное и непрофессиональное".
Однако в конце Уна Таал подчеркивает, что бытовой райдер, который обеспечивала сотрудница Фонтейна Нора, "был исполнен на 100%" и "концерт был великолепным, а публика - фантастической".
Сам Фонтейн пока не ответил на обвинения Уны Таал.
Ранее, комментируя конфликт с bet bet, он заявил, что концерт отменили из-за низких продаж билетов, и резко высказался в адрес участника группы Гунтара Рачса, назвав его обиженным плаксой.
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