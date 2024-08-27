Украина удачно испытала баллистическую ракету собственного производства

"В оборонно-промышленном комплексе работает большая команда людей. Это не только государственные, но и частные инвестиции. Я очень благодарен нашим парням за работу, которую они делают", - отметил президент Украины.

"Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка обществом наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты", - сказал на пресс-конференции в Киеве Зеленский.

Президент поздравил оборонно-промышленный комплекс с этим событием. "Более подробные детали я разглашать не могу", - указал он.

Как уже сообщалось, в воскресенье Зеленский рассказал, что на вооружении у Украины появился ракетный дрон "Паляница" и в его радиусе действия находятся более двух десятков российских военных аэродромов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!