Аналитики: Российские оккупанты значительно продвинулись к Покровску на Донбассе

Аналитики пришли к такому выводу в свете сообщений о том, что украинские войска отступили из некоторых районов к юго-востоку от Покровска в Донецкой области.

Данные от 27 августа подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций на северо-западе Новогродовки, к юго-востоку от Покровска, и что россияне сейчас занимают позиции в центральной части города.

На других кадрах видно небольшое продвижение противника к юго-востоку от Гродовки и захват села Калиново.

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во вторник, что россияне пытаются перебросить части с других направлений в ответ на украинское наступление в Курской области, но в Покровском направлении, напротив, наращивают усилия.

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