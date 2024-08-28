Попытка убийства в Юрмале. Полиция признала женщину подозреваемой

Хозяин квартиры сразу опознал пьяную женщину и указал, что это она совершила кражу из его квартиры. Кроме того, должностные лица Юрмальского участка после увиденного видео опознали в ней ту, которая в тот же день несколькими часами ранее напала на женщину. Правоохранители отдела реагирования Юрмальского участка Госполиции сразу задержали предполагаемую виновницу и доставили ее в отдел полиции. У нее констатировали алкогольное опьянение около четырех промилле.

Задержанная 1980 года рождения ранее уже была осуждена за кражу. Подозреваемая утверждает, что совершенное нападение не помнит, поэтому объяснить свои действия не может.

В связи с нападением на женщину начат уголовный процесс по 116-й статье Уголовного закона и по 4-й части 15-й статьи Уголовного закона - по факту покушения на убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет. Кроме того, в отношении женщины начат уголовный процесс по факту кражи из квартиры.

18 мая суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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