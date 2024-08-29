Известно, кому полагается место в Сейме после ухода Кариньша

В случае, если Байре не примет мандат, следующим, кому он полагается, станет стартовавший на выборах от "Нового Единства" Виестурс Зариньш, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Зариньш является депутатом Валкской краевой думы, заместителем председателя.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс заявил агентству LETA, что пока неизвестно, кто придет в Сейм вместо Кариньша. Байре пока не дала комментариев о своих планах.

Как сообщалось, парламентарий, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кариньш сложил мандат депутата Сейма.

Работу в парламенте Кариньш прекратил сегодня и в дальнейшем займется профессиональной реализацией в частном секторе.

Байре в 2021 году была избрана в Кекавскую краевую думу от партии "Новое Единство". После того как было сформировано правительство Кариньша и он покинул Сейм, Байре получила временный мандат депутата Сейма.

Затем, когда Кариньш ушел с поста министра иностранных дел, Байре пришлось покинуть парламент, поэтому она решила вернуться на работу в краевую думу.

В июле этого года во время внезапной смены власти Байре стала председателем Кекавской краевой думы.

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