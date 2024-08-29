Байре отказалась от мандата; место Кариньша в Сейме займет Зариньш

Зариньш подтвердил агентству LETA, что примет мандат.

После ухода Кариньша место в Сейме полагалось недавно утвержденной на должность председателя Кекавской краевой думы Виктории Байре, однако она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в думе.

В разговоре с агентством LETA Байре отметила, что обдумала ситуацию и считает, что выраженное ей как председателю думы доверие важнее, и она хочет продолжать выполнять обязанности председателя думы.

"Это мое обязательство, я не приму этот мандат", - сказала Байре.

Как уже сообщалось, парламентарий, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сложил мандат депутата Сейма.

Работу в парламенте Кариньш прекратил сегодня и в дальнейшем займется профессиональной реализацией в частном секторе.

Юревиц подчеркнул, что Кариньш более 20 лет профессионально и энергично работал на благо Латвии.

По словам Юревица, пока неясно, кто придет на смену Кариньшу в Сейм, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

"Кариньш проработал в активной политике более 20 лет, посвятив это время служению латвийскому государству и его людям. Для него всегда было важно развитие Латвии как демократической, европейской и принадлежащей трансатлантическому пространству безопасности страны. За эти годы преодолены крупные кризисы, приняты важные для будущего Латвии решения, и Латвия закрепилась как полноправное государство Евросоюза и НАТО", - отметила его товарищ по партии, премьер-министр Эвика Силиня.

Силиня выразила Кариньшу благодарность за работу на благо государства и пожелала на следующем жизненном этапе новых возможностей, приносящих успех, радость и удовлетворение.

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