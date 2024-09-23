Когда начнет курсировать низкопольный трамвай из центра в Ильгюциемс?

"Например, мы можем создать новый маршрут либо в Кенгарагс, либо в другой район. Я подчеркиваю, что это будет новый маршрут. Речь не идет о соединении, скажем, 5-й трамвайной линии с 7-й или с какой-либо другой. Сейчас неясно, каковы будут затраты, потому что дополнительные расходы, безусловно, будут. Я не могу сказать, сколько это будет стоить, потому что либо мы сократим количество рейсов на 7-м и 5-м трамвайных маршрутах и тогда новый маршрут возьмет на себя часть их рейсов и, возможно, затраты будут незначительными, либо расходы будут большими. Но на данный момент я не могу точно сказать о затратах. Поэтому этот вопрос сейчас находится в департаменте, так как они ведут расчеты. Я надеюсь, что мы рассмотрим [этот вопрос] в ближайшем будущем. Потом это будет вынесено на комиссию, и мы сможем это утвердить", - пояснил Кодис.