В Риге около месяца назад завершилась реконструкция трамвайных путей от улицы Калнциема до Юрмалас гатве. Это означает, что низкопольные трамваи могут начать курсировать на 5-м трамвайном маршруте - от центра до Ильгюциемса. Но этого пока не произошло. Кроме того, пока неизвестно, когда трамваи начнут курсировать - муниципалитет лишь надеется, что это произойдет в этом году, сообщает портал Lsm.lv.
Когда начнет курсировать низкопольный трамвай из центра в Ильгюциемс?
На 5-й трамвайной линии от улицы Калнциема до конечного пункта "Ильгюциемс" модернизированы остановки, построена новая инфраструктура, реконструированы контактные сети и пути, но по ним до сих пор ходят старые трамваи.
Хотя предприятие Rīgas satiksme ранее обещало, что летом откроет движение низкопольного трамвая до Ильгюциемса, учитывая, что пути на 5-й трамвайной линии от центра до Милгрависа не реконструированы, предприятие подало в думу предложения о том, как эффективнее использовать современные трамваи, чтобы они курсировали не только между Ильгюциемсом и центром, но и дальше.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане заявила: "Решение об изменениях в общей маршрутной сети должна принять комиссия, потому что без решения комиссии Rīgas satiksme не может проводить такие изменения в трамвайной сети, и более того - эти изменения также требуют компенсации со стороны самоуправления, покрывающего убытки, поскольку, как известно, большинство пассажиров путешествует как бесплатно, так и со скидками, а цена билета для остальных пассажиров установлена ниже стоимости билета".
Депутат Рижской думы, председатель комиссии по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Рижской думы Мирослав Кодис сообщил, что в настоящее время этот вопрос рассматривается Департаментом внешней среды и мобильности Рижской думы.
"Например, мы можем создать новый маршрут либо в Кенгарагс, либо в другой район. Я подчеркиваю, что это будет новый маршрут. Речь не идет о соединении, скажем, 5-й трамвайной линии с 7-й или с какой-либо другой. Сейчас неясно, каковы будут затраты, потому что дополнительные расходы, безусловно, будут. Я не могу сказать, сколько это будет стоить, потому что либо мы сократим количество рейсов на 7-м и 5-м трамвайных маршрутах и тогда новый маршрут возьмет на себя часть их рейсов и, возможно, затраты будут незначительными, либо расходы будут большими. Но на данный момент я не могу точно сказать о затратах. Поэтому этот вопрос сейчас находится в департаменте, так как они ведут расчеты. Я надеюсь, что мы рассмотрим [этот вопрос] в ближайшем будущем. Потом это будет вынесено на комиссию, и мы сможем это утвердить", - пояснил Кодис.
Член правления Общества жителей районов Ильгюциемс и Дзирциемс, проректор по науке Рижского университета имени Страдиня Агрита Киопа рассказала, что жители Ильгюциемса с нетерпением ждут низкопольных трамваев. Она считает, что связь с Межапарком была бы более полезной, особенно для студентов.
"Студенты могли бы садиться там, где живут, и приезжать в университет на одном трамвае, что было бы очень логичным маршрутом. С этой точки зрения предпочтительнее было бы сообщение с Межапарком, а не с Кенгарагсом, потому что наши студенты не живут в Кенгарагсе. Наши студенты в основном предпочитают жить либо поближе к университету, где-нибудь в Дзирциемсе и Ильгюциемсе, либо в центре Риги", - сказала Киопа.
Rīgas satiksme рассчитывает открыть движение низкопольных трамваев в Ильгюциемс в течение десяти дней после решения комиссии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!