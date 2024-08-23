В течение последней пары недель к TVNET обратились несколько читателей, которые интересуются, почему на 1-м и 11-м трамвайных маршрутах вместо низкопольных трамваев снова встречаются произведенные в 70-е и 80-е годы 20-го века и затем реновированные трамваи Tatra чехословацкого производства. По наблюдениям читательницы TVNET, которая ежедневно передвигается на 1-м трамвае, возвращение старых транспортных средств на этот маршрут доставляет пассажирам немало головной боли. Почему возникла такая ситуация, и можно ли заранее выяснить, на каких маршрутах будут курсировать современные низкопольные трамваи?