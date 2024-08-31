Большинство респондентов (22%) не могут однозначно назвать причину замедления, а 9% респондентов считают, что виноваты местные власти. При этом почти половина респондентов (44%) слышали новости о замедлении YouTube. 39% респондентов указали, что заметили снижение производительности платформы, а 13% удовлетворены скоростью загрузки.

Более половины респондентов (52%) смотрят YouTube, из них 34% делают это каждый день, 10% респондентов смотрят несколько раз в неделю, а 8% пользуются сервисом еще реже.

Самые просматриваемые видео - развлекательные, их смотрят 22% россиян, почти столько же (20%) смотрят фильмы и сериалы, 14% предпочитают новости и столько же заходят на платформу в поисках кулинарных рецептов.

18% россиян сочли бы возможную блокировку YouTube большой проблемой, 21% - небольшим неудобством, а 18% не заметили бы никаких изменений. Почти половина опрошенных готовы использовать способы обхода блокировки.

Опрос проводился с 16 по 18 августа в 104 населенных пунктах 53 регионов России. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что власти начнут замедлять YouTube. По его словам, это "вынужденный шаг", направленный не против россиян, а против администрации ресурса, который нарушает российское законодательство.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что замедление произошло из-за отказа Google работать с российскими серверами. Однако Google отрицает наличие каких-либо технических проблем с их стороны.

С начала августа пользователи в России начали массово жаловаться на ухудшение работы YouTube. Например, 2 августа сервисом Failure.rf было зарегистрировано более 15 тысяч жалоб, что существенно превышает привычные цифры, которые держались на уровне нескольких десятков в день.

Российские власти вынашивали планы заблокировать популярный видеохостинг с самого начала вторжения в Украину, отчасти потому, что он стал основной платформой для оппозиции и антивоенных взглядов.

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