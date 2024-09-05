Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") приступил к работе в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab после сложения мандата депутата Сейма, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Politico.
Стало известно, где будет работать экс-премьер Кариньш
Как сообщает Politico, Кариньш приступил к работе в Kreab 1 сентября. В качестве старшего советника он будет консультировать клиентов по геополитике, политике Европейского Союза (ЕС) и другим политическим вопросам.
На домашней странице агентства Kreab указано, что компания предоставляет консалтинг в области бизнеса и коммуникаций по всему миру. Агентство имеет офисы в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Европе, а также Азии.
"Основываясь на нашем опыте, мы выполняем сложные и деликатные задания, связанные с кризисом, репутацией и управлением изменениями. Наши консультанты - специалисты по корпоративным коммуникациям, финансовым коммуникациям и связям с общественностью с доказанным опытом в интеграции этих трех областей", - говорится на сайте Kreab.
29 августа парламентарий, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сложил мандат депутата Сейма. Вместо него к работе в Сейме приступит Виестурс Зариньш, который сейчас является заместителем председателя Валкской краевой думы.
Ранее сообщалось, что Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") может уехать работать за границу. Он получил несколько предложений о работе за пределами Латвии.
"К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. Есть определенный запрос за пределами Латвии на мои знания и опыт", - ответил Кариньш агентству LETA на вопрос, почему он принял решение сложить депутатский мандат, добавив, что в Латвии работать в сфере, в которой у него есть опыт, сейчас, как видно, возможностей нет.
"Надо идти в ногу со временем. Я удовлетворен теми возможностями, которые у меня были, и с большим удовольствием жду следующего этапа", - сказал о будущем Кариньш.
На вопрос, как он оценивает свои достижения в политике, Кариньш сказал, что ему еще самому нужно время "все это переварить".
"22 года своей жизни я посвятил интересам общества, ответственность была самая разная", - сказал он, добавив, что проведенное время было очень интересным, насыщенным.
Кариньш также выразил благодарность своим избирателям, которые его поддержали. "Я старался делать все в интересах государства, жителей", - оценил он свою работу.
Говоря о деятельности в партии, Кариньш подчеркнул, что уже долгое время не занимал в партии активную роль, отходил от активного участия.
"Это связано также с моей уверенностью в том, что в политике нужно способствовать смене поколений. Надо позволить следующим прийти на замену", - сказал сложивший мандат политик. Однако он отметил, что не все коллеги понимают это.
Несмотря на то, что Кариньш отошел от активного участия в партии, он заверил, что всегда готов поделиться каким-то советом.
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