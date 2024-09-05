Стало известно, где будет работать экс-премьер Кариньш

"К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. Есть определенный запрос за пределами Латвии на мои знания и опыт", - ответил Кариньш агентству LETA на вопрос, почему он принял решение сложить депутатский мандат, добавив, что в Латвии работать в сфере, в которой у него есть опыт, сейчас, как видно, возможностей нет.

"Надо идти в ногу со временем. Я удовлетворен теми возможностями, которые у меня были, и с большим удовольствием жду следующего этапа", - сказал о будущем Кариньш.

На вопрос, как он оценивает свои достижения в политике, Кариньш сказал, что ему еще самому нужно время "все это переварить".

"22 года своей жизни я посвятил интересам общества, ответственность была самая разная", - сказал он, добавив, что проведенное время было очень интересным, насыщенным.

Кариньш также выразил благодарность своим избирателям, которые его поддержали. "Я старался делать все в интересах государства, жителей", - оценил он свою работу.

Говоря о деятельности в партии, Кариньш подчеркнул, что уже долгое время не занимал в партии активную роль, отходил от активного участия.

"Это связано также с моей уверенностью в том, что в политике нужно способствовать смене поколений. Надо позволить следующим прийти на замену", - сказал сложивший мандат политик. Однако он отметил, что не все коллеги понимают это.

Несмотря на то, что Кариньш отошел от активного участия в партии, он заверил, что всегда готов поделиться каким-то советом.

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