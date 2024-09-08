Чтобы навести порядок в бухгалтерском учете airBaltic перед продажей акций предприятия на бирже, правительство неделю назад сократило основной капитал авиакомпании. Министрам неохотно пришлось признать, что значительная часть вложенных в авиакомпанию средств потрачена и деньги налогоплательщиков обратно от airBaltic требоваться не будут. Сейчас ведутся переговоры с известным, но пока не названным стратегическим инвестором, который изначально мог бы получить 10% акций авиакомпании, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении программы LTV De Facto.
airBaltic рассматривает возможность продать стратегическому инвестору 10% акций
В последнюю пятницу августа Кабинет министров на закрытом заседании решил сократить как основной капитал airBaltic, так и участие государства в предприятии. Основной капитал уменьшили на 571,3 млн евро, чтобы погасить накопленные годами убытки.
Вложенные государством более полумиллиарда евро давно перестали быть реальными деньгами, которые хранятся где-то на банковском счете или в сейфе компании. Эти средства годами использовались для хозяйственной деятельности.
Первые крупные государственные средства начали поступать в airBalti в 2011 году, когда правительство взяло под контроль предприятие, доведенное до банкротства бывшим президентом авиакомпании Бертольдом Фликом. Государство выдало airBaltic кредит в размере более 80 млн евро.
Для реализации бизнес-плана нового шефа airBaltic Мартина Гаусса, включающего обновление флота, в компанию влили еще государственные деньги и средства вновь найденного частного инвестора - Ральфа Дитера Монтаг-Гирмеса. В 2015 году капитализировали ранее выданные займы, и в 2016 году вложили еще 80 млн.
Финансовые показатели airBaltic стали выглядеть обнадеживающе, но наступил Covid-кризис. Поэтому весной 2020 года Кабинет министров принял решение влить в капитал airBaltic еще 250 миллионов евро. "Это означает, что мы гарантируем, что, несмотря на пандемию и эти ужасные трудности, через которые проходит вся отрасль авиаперевозок, в Латвии есть и будет национальная авиакомпания", - сказал тогда после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
В airBaltic в 2021 году пояснили, что эти деньги помогли в числе прочего покрыть лизинг и содержание самолетов. Более 60 миллионов евро компания должна была вернуть пассажирам за отмененные рейсы.
На 250 миллионах евро ничего не закончилось, и правительство вложило еще 90 миллионов. "Это увеличение основного капитала - не подарок, не грант, мы фактически рассматриваем его как заем", - сказал тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия).
Гаусс в многочисленных интервью также повторил, что налогоплательщикам вернут деньги после продажи акций airBaltic на бирже. "Все деньги, вложенные в airBaltic за 27 лет, будут возвращены", - еще год назад сказал Гаусс в эфире LTV.
Акционерный капитал airBaltic за 10 лет вырос до 596,5 млн евро. Но это число оказалось обманчивым. В бухгалтерии airBaltic тянулись накопленные убытки прошлых лет - 685,9 млн. И в последние годы они были выше стоимости акций, поэтому собственный капитал airBaltic на самом деле был отрицательным. В конце прошлого года минус 47,9 млн евро, в этом году из-за убытков первого полугодия ситуация осталась еще хуже - минус 134 млн евро.
Несмотря на то, что долгие годы общество кормили обещаниями, что вложенное налогоплательщиками предприятие обяжут вернуть, в конце августа правительство фактически решило на 571,3 млн евро больше не претендовать. После заседания это сразу не раскрыли, и прошло несколько дней, прежде чем факт вышел в открытый доступ.
"Там очень много нюансов, которые знает только само капитальное общество. Политики также не имеют права так сильно вмешиваться в бизнес-планы airBaltic. Могу только сказать, что airBaltic и министр сообщения прокомментировали в пятницу коротко, выпустили пресс-релиз. Всегда можно информировать более детально, лучше объяснять. Мне жаль, что это объяснение пришло позже, чем следовало ожидать", - оправдывалась во вторник после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Во вторник утром в Министерстве сообщения созвали пресс-конференцию. Министр Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), который долгие годы сам работал в совете airBaltic, отметил, что убытки уже имели место, поэтому призвал задуматься о возможности airBaltic зарабатывать в будущем, выпустив акции на бирже.
"Вы уже видите, конечно, текущий баланс предприятия. Если предприятие пострадало во время Covid-19 за три года, в условиях, когда у Латвии были действительно очень жесткие ограничения для авиации, да и общие условия карантина, предприятие понесло суммарные убытки в размере 455 млн, то очевидно, что Covid-вклад того времени, который государство сделало, был фактически для того, чтобы спасти предприятие от неплатежеспособности", - заявил Бришкенс.
Однако Министерство сообщения изначально не предлагало сократить основной капитал airBaltic. Такое предложение исходило от самой airBaltic. И правительство его поддержало. De Facto известно, что одним из соображений было: если не будет наведен порядок в бухгалтерии, потенциальные покупатели акций airBaltic не смогут получать дивиденды, поэтому предприятие на бирже не будет привлекательным для инвесторов.
Министерство финансов признало, что сокращение основного капитала не оказывает прямого негативного влияния на бюджет. Возможно, потому, что вернуть эти деньги держатели государственного кошелька давно не надеялись.
"Я не считаю правильным, что такой быстрорастущий бизнес должен финансироваться государством. Мы переходим к следующему шагу: его будут финансировать частные инвесторы. Я очень надеюсь, что это сработает. Дело не в том, что компания, как во многих других случаях, развалилась и все. Она здесь и летает", - отметил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Бывший премьер, а ныне оппозиционный депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список") считает "очень некорректным" призыв Силини к политикам не вмешиваться в дела airBaltic". "Похоже, что при таких больших убытках для компании это бизнес-модель. Стратегию надо менять. Одно дело - мечты какие-то, другое - реальность", - оценил Кучинскис.
Но именно продажа яркого видения будущего на бирже - это то, что вовлеченные в процесс считают единственным выходом из денежных затруднений.
Для финансовых экспертов из airBaltic сокращение основного капитала большим сюрпризом не стало. Бывший консультант airBaltic Карлис Крастиньш из компании Prudentia согласен, что старые убытки необходимо было таким образом списать.
"Конечно, если фирма предполагает в ближайшее время, в течение года, полутора лет, заработать этот объем накопленных убытков, то рационально держать ее старые акции, но вряд ли airBaltic заработает за год 600-700 млн. Это нереально. В связи с этим эти старые акции, выпущенные более чем за 20 лет, должны быть погашены. И эти большие накопленные убытки надо погасить, и тогда могут прийти новые деньги при более упорядоченном, чистом балансе", - говорит Крастиньш.
Prudentia ежегодно составляет топ самых ценных компаний Латвии. В прошлом году airBaltic была оценена примерно в 300 млн евро. Эта цифра соответствует прогнозам, которые руководство компании надеется получить на бирже и от известного стратегического инвестора, с которым в настоящее время ведутся переговоры. По мнению правительства, стратегический инвестор изначально может претендовать на 10% акций airBaltic, свидетельствует информация, доступная De Facto.
"Со стратегическим инвестором, с которым сейчас ведутся переговоры, речь идет о миноритарном пакете акций", - подтвердил председатель совета airBaltic Клавс Васкс и добавил, что общий вклад стратегического инвестора однозначно будет меньше, чем доля государства.
На вопрос, почему какая-либо мировая авиакомпания была бы заинтересована вложиться в airBaltic, председатель совета авиакомпании в качестве одной из причин назвал флот airBaltic: "Если наш план - к 2030 году вырасти до 100 самолетов и перевезти 12 млн пассажиров плюс расширить Ригу за счет ремонтной базы для этих самолетов, то это такой довольно стратегический актив. Мы будем крупнейшими в мире держателями флота Airbus 220".
Крастиньш из фирмы Prudentia также подчеркнул, что бизнес-модель airBaltic основана не только на пассажирских и грузовых перевозках, но и на сдаче в аренду самолетов, чего другие авиакомпании обеспечить не могут.
Пока не пришел окончательный ответ от Еврокомиссии, не противоречит ли выбранный правительством способ выхода из airBaltic с пустыми руками правилам, по которым в свое время Брюссель разрешил вкладывать в предприятие деньги налогоплательщиков. В Министерстве сообщения уверены, что комиссия сделку одобрит.
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