airBaltic рассматривает возможность продать стратегическому инвестору 10% акций

Министерство финансов признало, что сокращение основного капитала не оказывает прямого негативного влияния на бюджет. Возможно, потому, что вернуть эти деньги держатели государственного кошелька давно не надеялись.

"Я не считаю правильным, что такой быстрорастущий бизнес должен финансироваться государством. Мы переходим к следующему шагу: его будут финансировать частные инвесторы. Я очень надеюсь, что это сработает. Дело не в том, что компания, как во многих других случаях, развалилась и все. Она здесь и летает", - отметил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

Бывший премьер, а ныне оппозиционный депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список") считает "очень некорректным" призыв Силини к политикам не вмешиваться в дела airBaltic". "Похоже, что при таких больших убытках для компании это бизнес-модель. Стратегию надо менять. Одно дело - мечты какие-то, другое - реальность", - оценил Кучинскис.

Но именно продажа яркого видения будущего на бирже - это то, что вовлеченные в процесс считают единственным выходом из денежных затруднений.

Для финансовых экспертов из airBaltic сокращение основного капитала большим сюрпризом не стало. Бывший консультант airBaltic Карлис Крастиньш из компании Prudentia согласен, что старые убытки необходимо было таким образом списать.