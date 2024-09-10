Принятые на заседании правительства 27 августа поправки к закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что планируется уточнить порядок определения страхового стажа, связав работу и приравненные к ней периоды в бывших республиках СССР с продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии. Какую часть пенсионеров затронут эти поправки?

Об этих поправках к закону еще предстоит решить и проголосовать в Сейме.

"Мы продолжаем совершенствовать пенсионную систему в Латвии, способствуя ее долгосрочности и стабильности. Эти поправки к пенсионному закону установят, что в дальнейшем при назначении государственной пенсии по старости накопленные на территории бывшего СССР трудовые и приравненные к ним периоды будут засчитываться в страховой стаж только тем, кто внес определенный вклад в поддержание существующей пенсионной системы страны", - заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.

Как заявил TVNET+ представитель Министерства благосостояния Эгилс Зариньш, планируемые поправки к закону никак не коснутся людей, которые уже вышли на пенсию.