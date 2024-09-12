Европейская прокуратура расследует в Латвии более 30 дел. Какой ущерб нанесен государству?

Прокурор положительно оценила и латвийское законодательство. Однако сейчас существуют различные проблемы с дефиницией преступлений, что может привести к неправильной интерпретации. Прокурор также усматривает возможность сделать латвийские законы и процессы несколько проще и прозрачнее.

Чаще всего отмывание денег и преступные деяния в ЕС фиксируются в секторе сельского хозяйства и информационных технологий. В Латвии, правда, чуть выше среднего по ЕС показателя зафиксированы преступления с НДС, но в целом Латвия не выделяется на общем фоне ЕС чем-то резко негативным.

Кевеши отметила, что за последние три года в ЕС возросло число преступлений по хищению средств ЕС. Преступники становятся все более креативными, создают несколько компаний, прикрывающих друг друга, выстраивая длинную цепочку преступлений.

Прокурор выразила сожаление, что за несколько лет проблематика отмывания денег в ЕС не была поднята на должном уровне. Ежегодно ЕС теряет около 15 млрд евро, а это деньги, которые должны были бы поступать в национальные бюджеты стран ЕС.

Она уверена, что каждое дело нужно расследовать тщательно. Возможно, это отнимает больше ресурсов и времени, но важно не только обвинить и осудить лицо, но и вернуть потерянные средства в национальные бюджеты стран ЕС.

Кроме того, главный прокурор EPPO довольна тем, что участие общества в работе EPPO довольно широкое: прокуратура ежегодно получает несколько сотен сообщений от людей, и это больше, чем от правоохранительных органов.

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