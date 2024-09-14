Фермер Гайгалавского края Нормунд при помощи расположенной в его хозяйстве камеры наблюдения зафиксировал звуки прилетевшего из Беларуси дрона, которые слышны на записи утром 7 сентября незадолго до 8:20. Это может быть единственным реальным доказательством того, во сколько приземлился дрон, сообщает вечером в субботу передача Panorāma Латвийского телевидения.
Видео ⟩ LTV: В Гайгалаве зафиксированы звуки прилетевшего 7 сентября российского дрона
Дрон с взывчаткой весь день находился на поле, только местные жители об этом не знали. Сам Нормунд тоже еще не посмотрел видеозаписи и не получил информацию о том, что похожий звук был слышен и под Гулбене, что вызвало вопрос о траектории полета.
Суета началась днем, когда по обе стороны дороги протянули ленты. В это время Нормунд обрабатывал свое поле.
"Говорили, что когда мы проезжали мимо, здесь проходили учения, хотя я знал, что они проходят в Лудзе, Резекне и Аудриньской волости. Это показалось подозрительным, ну да ладно", - отмечает Нормунд.
В без трех минут десять вечера Гайгалаву потряс взрыв. Он был слышен в радусе нескольких километров.
Местная жительница Сармите Вабуле рассказал, что не было никаких сирен или предупреждний. Многие люди в центре Гайгалавы перепугались.
Как напоминает Служба новостей LTV, взрыв произошел 7 сентября в 21:57.
Vietējam iedzīvotājam ar novērošanas kameras palīdzību izdevies fiksēt Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokritušā Krievijas drona spridzināšanas brīdi. Sprādziens noticis 7. septembra vakarā plkst. 21.57. pic.twitter.com/fiUiF2TayP— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 14, 2024
Хотя ни NBS, ни Министерство обороны, ни другие правоохранительные органы не опубликовали видео или фото беспилотника, Служба новостей LTV получила несколько изображений, на которых видны обломки аппарата.
Местные жители рассказали журналистам Латвийского радио, что услышали взрыв на лугу около 22:00 7 сентября. Это была деактивация беспилотника. Люди рассказывали СМИ, что у них в окнах даже дрожали стекла.
После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые сталкивались с подобными случаями, для поиска коллективных решений. Также Минобороны проводит проверку действий ответственных лиц.
По мнению руководства NBS, полученная на данный момент информация показывает, что прилет дрона нельзя расценивать как открытую военную эскалацию против нашей страны и что целью дрона была не Латвия. Дрон залетел в Латвию из Беларуси.
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