Видео LTV: В Гайгалаве зафиксированы звуки прилетевшего 7 сентября российского дрона

Дрон с взывчаткой весь день находился на поле, только местные жители об этом не знали. Сам Нормунд тоже еще не посмотрел видеозаписи и не получил информацию о том, что похожий звук был слышен и под Гулбене, что вызвало вопрос о траектории полета.

Суета началась днем, когда по обе стороны дороги протянули ленты. В это время Нормунд обрабатывал свое поле.

"Говорили, что когда мы проезжали мимо, здесь проходили учения, хотя я знал, что они проходят в Лудзе, Резекне и Аудриньской волости. Это показалось подозрительным, ну да ладно", - отмечает Нормунд.

В без трех минут десять вечера Гайгалаву потряс взрыв. Он был слышен в радусе нескольких километров.

Местная жительница Сармите Вабуле рассказал, что не было никаких сирен или предупреждний. Многие люди в центре Гайгалавы перепугались.

Как напоминает Служба новостей LTV, взрыв произошел 7 сентября в 21:57.