Студентка из Латвии разрабатывает напиток из еловых шишек

Еловые шишки богаты витаминами и минералами. И сначала студентка Клинта Карклиня думала сделать более простой продукт, но потом решила выжать сок из шишек и смешать его с обычным соком и кофе. Получается нечто энергетическое и без добавления сахара, с ароматом елочки. Вкус же у напитка цитрусовый.



Шишки надо собирать в начале мая. Сок выжимается сразу, или сырье хранится в морозильнике. Девушка экспериментирует с ингредиентами, яблочным и брусничным соком, а также кофе холодного и горячего заваривания. Выжимки из шишек добавляется три грамма.



Пока неизвестно, удастся ли найти финансирование и запустить производство, но девушка намерена продолжать свое исследование.