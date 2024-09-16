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Sergejs Tihomirovs

Студентка из Латвии разрабатывает напиток из еловых шишек

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Фото: Фото пользователя Yummifruitbat с сайта wikipedia.org

Студентка Латвийского университета бионаук и технологий трудится над созданием энергетического напитка из еловых шишек. Правда, пока неизвестно, когда дело дойдет до экспериментального производства, рассказывает LSM со ссылкой на передачу Латвийского радио.

Еловые шишки богаты витаминами и минералами. И сначала студентка Клинта Карклиня думала сделать более простой продукт, но потом решила выжать сок из шишек и смешать его с обычным соком и кофе. Получается нечто энергетическое и без добавления сахара, с ароматом елочки. Вкус же у напитка цитрусовый.

Шишки надо собирать в начале мая. Сок выжимается сразу, или сырье хранится в морозильнике. Девушка экспериментирует с ингредиентами, яблочным и брусничным соком, а также кофе холодного и горячего заваривания. Выжимки из шишек добавляется три грамма. 

Пока неизвестно, удастся ли найти финансирование и запустить производство, но девушка намерена продолжать свое исследование.

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