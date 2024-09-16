Студентка Латвийского университета бионаук и технологий трудится над созданием энергетического напитка из еловых шишек. Правда, пока неизвестно, когда дело дойдет до экспериментального производства, рассказывает LSM со ссылкой на передачу Латвийского радио.
Студентка из Латвии разрабатывает напиток из еловых шишек
Еловые шишки богаты витаминами и минералами. И сначала студентка Клинта Карклиня думала сделать более простой продукт, но потом решила выжать сок из шишек и смешать его с обычным соком и кофе. Получается нечто энергетическое и без добавления сахара, с ароматом елочки. Вкус же у напитка цитрусовый.
Шишки надо собирать в начале мая. Сок выжимается сразу, или сырье хранится в морозильнике. Девушка экспериментирует с ингредиентами, яблочным и брусничным соком, а также кофе холодного и горячего заваривания. Выжимки из шишек добавляется три грамма.
Пока неизвестно, удастся ли найти финансирование и запустить производство, но девушка намерена продолжать свое исследование.
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