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Смерть заболевшего дифтерией ребенка: министр созвал заседание совета по иммунизации

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Хосам Абу Мери
Хосам Абу Мери Фото: Edijs Pālens/LETA

После смерти ребенка от дифтерии в Детской больнице министр здравоохранения Хосам Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации, чтобы обсудить текущую ситуацию с заболеваемостью, а также предложения по улучшению вакцинации, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Точная дата и время заседания пока не названы, но будут сообщены в течение дня.

Умерший в больнице четырехлетний мальчик не был привит от дифтерии.

Государственный совет по иммунизации возглавляет руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. Страдиня Даце Завадска. В состав совета входят инфекционисты больниц, эксперты по общественному здоровью, представители Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и других учреждений.

"Это недопустимо, что в век современной медицины мы теряем людей от болезней, от которых медицина уже создала эффективную защиту, мы не можем себе позволить терять таким образом детей", - отметил министр.

"Профилактика имеет огромное значение для общего здоровья населения, мы должны найти решения, чтобы защитить будущее Латвии - детей", - сказал Абу Мери, приглашая экспертов к дискуссии.

Несмотря на то, что общий охват детей прививками в Латвии можно считать хорошим, в сентябре было зарегистрировано несколько взаимосвязанных случаев дифтерии, а данные эпидемиологического надзора Латвии за полгода свидетельствуют о нескольких сотнях случаев коклюша. Это инфекционные заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, но все еще есть дети, которые не привиты, отмечает Минздрав

За государственные средства детям обеспечивается вакцинация от 14 инфекционных заболеваний, а взрослым - каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.

Напомним, несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией.

Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.

SPKC, получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий - выявление контактов, организацию лабораторных исследований и медицинского наблюдения, сообщили в центре.

Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Продолжается эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

SKPC подчеркивает, что недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.

SKPC напоминает, что вакцинация против дифтерии финансируется государством для каждого человека в любом возрасте.

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