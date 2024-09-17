Смерть заболевшего дифтерией ребенка: министр созвал заседание совета по иммунизации

Точная дата и время заседания пока не названы, но будут сообщены в течение дня.

Умерший в больнице четырехлетний мальчик не был привит от дифтерии.

Государственный совет по иммунизации возглавляет руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. Страдиня Даце Завадска. В состав совета входят инфекционисты больниц, эксперты по общественному здоровью, представители Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и других учреждений.

"Это недопустимо, что в век современной медицины мы теряем людей от болезней, от которых медицина уже создала эффективную защиту, мы не можем себе позволить терять таким образом детей", - отметил министр.

"Профилактика имеет огромное значение для общего здоровья населения, мы должны найти решения, чтобы защитить будущее Латвии - детей", - сказал Абу Мери, приглашая экспертов к дискуссии.