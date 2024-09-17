После смерти ребенка от дифтерии в Детской больнице министр здравоохранения Хосам Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации, чтобы обсудить текущую ситуацию с заболеваемостью, а также предложения по улучшению вакцинации, сообщили агентству LETA в Минздраве.
Смерть заболевшего дифтерией ребенка: министр созвал заседание совета по иммунизации
Точная дата и время заседания пока не названы, но будут сообщены в течение дня.
Умерший в больнице четырехлетний мальчик не был привит от дифтерии.
Государственный совет по иммунизации возглавляет руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. Страдиня Даце Завадска. В состав совета входят инфекционисты больниц, эксперты по общественному здоровью, представители Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и других учреждений.
"Это недопустимо, что в век современной медицины мы теряем людей от болезней, от которых медицина уже создала эффективную защиту, мы не можем себе позволить терять таким образом детей", - отметил министр.
"Профилактика имеет огромное значение для общего здоровья населения, мы должны найти решения, чтобы защитить будущее Латвии - детей", - сказал Абу Мери, приглашая экспертов к дискуссии.
Несмотря на то, что общий охват детей прививками в Латвии можно считать хорошим, в сентябре было зарегистрировано несколько взаимосвязанных случаев дифтерии, а данные эпидемиологического надзора Латвии за полгода свидетельствуют о нескольких сотнях случаев коклюша. Это инфекционные заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, но все еще есть дети, которые не привиты, отмечает Минздрав
За государственные средства детям обеспечивается вакцинация от 14 инфекционных заболеваний, а взрослым - каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.
Напомним, несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией.
Врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.
SPKC, получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий - выявление контактов, организацию лабораторных исследований и медицинского наблюдения, сообщили в центре.
Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Продолжается эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.
SKPC подчеркивает, что недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.
SKPC напоминает, что вакцинация против дифтерии финансируется государством для каждого человека в любом возрасте.
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