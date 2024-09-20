Фото Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

"Мой визит в Киев приурочен к начинающемуся отопительному сезону, в то время как Россия продолжает целиться в объекты энергетической инфраструктуры", - написала она в X.

Председатель Еврокомиссии также опубликовала фотографию на вокзале.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.



We will help Ukraine in its brave efforts.



I come here to discuss Europe’s support.



From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по кредитам G7", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Галерея: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на подготовку украинской энергетики к зиме.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.

"Ситуация в Украине - один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире", - сказал глава IEA Фатих Бироль.

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