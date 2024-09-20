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Фото Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев Фото: dpa/scanpix

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в пятницу, 20 сентября, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку украинской энергетики со стороны ЕС.

"Мой визит в Киев приурочен к начинающемуся отопительному сезону, в то время как Россия продолжает целиться в объекты энергетической инфраструктуры", - написала она в X.

Председатель Еврокомиссии также опубликовала фотографию на вокзале.

"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по кредитам G7", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Галерея: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на подготовку украинской энергетики к зиме.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.

"Ситуация в Украине - один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире", - сказал глава IEA Фатих Бироль.

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