Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в пятницу, 20 сентября, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку украинской энергетики со стороны ЕС.
Фото ⟩ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
"Мой визит в Киев приурочен к начинающемуся отопительному сезону, в то время как Россия продолжает целиться в объекты энергетической инфраструктуры", - написала она в X.
Председатель Еврокомиссии также опубликовала фотографию на вокзале.
My 8th visit to Kyiv comes as the— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.
We will help Ukraine in its brave efforts.
I come here to discuss Europe’s support.
From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0
"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по кредитам G7", - добавила Урсула фон дер Ляйен.
Галерея: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на подготовку украинской энергетики к зиме.
Ранее сообщалось, что российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.
"Ситуация в Украине - один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире", - сказал глава IEA Фатих Бироль.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!