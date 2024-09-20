Беспилотные авто и ИИ в Латвии: как страна хочет сотрудничать с Meta и Google

В рамках визита президента Латвии Эдгара Ринкевича и министра экономики Виктора Валайниса в США в четверг, 19 сентября, латвийская делегация посетила такие технологические компании, как Meta, Google и Groq.

На встрече с руководством упомянутых компаний министр экономики подчеркнул преимущества Латвии в сфере привлечения инвестиций и поддержку правительством развития проектов искусственного интеллекта, отметив, что Латвия может участвовать в проектах цифровой инфраструктуры, например, в создании центров данных и решений по соединению, для которых одним из предварительных условий станет доступность зеленой энергии.

Валайнис отметил, что в переговорах с крупными технологическими предприятиями чувствуется выраженный интерес к расширению сотрудничества с Латвией.

"Мы определили несколько вопросов, над решением которых надо работать на уровне формирования политики как государства, так и всего Европейского союза (ЕС), чтобы базирующиеся в США предприятия такого масштаба, как Google и Meta, как можно скорее рассмотрели возможность сделать Латвию своим центром регионального развития", - подчеркнул Валайнис.