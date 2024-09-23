Небольшие изменения, чтобы лучше высыпаться

Что касается качественного сна, консультант по сну Наталья Берзиня подчеркивает, что одним из важнейших факторов, наряду с температурой, звуками, светом и качеством воздуха в спальне, является порядок.

Фото: Пресс-фото

"В спальне стоит поддерживать порядок, в ней не должно быть слишком много вещей, которые не связанных со сном: переполненная комната может вызывать стресс. Эта комната должна быть предназначена исключительно для сна", — говорит Н. Берзиня.

Специалист уточняет, что спальня не должна быть загромождена вещами, так как это дополнительный источник стресса: это могут быть и одежда, книги, разбросанные по комнате, различные предметы интерьера и все, что скапливается со временем на подоконнике, тумбочке или стуле.

Советы дизайнера по поддержанию порядка в спальне