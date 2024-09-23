Недавний опрос IKEA о сне, показал, что 41% жителей Латвии не удовлетворены качеством своего сна. Есть несколько важных факторов улучшения качества сна, и одним из них, по мнению ученых, является... порядок в спальне. Лишь каждый пятый респондент в Латвии утверждает, что в его спальне всё по местам. Эксперты объясняют, какое влияние беспорядок в комнате оказывает на человека и как это можно исправить.
Небольшие изменения, чтобы лучше высыпаться
Что касается качественного сна, консультант по сну Наталья Берзиня подчеркивает, что одним из важнейших факторов, наряду с температурой, звуками, светом и качеством воздуха в спальне, является порядок.
"В спальне стоит поддерживать порядок, в ней не должно быть слишком много вещей, которые не связанных со сном: переполненная комната может вызывать стресс. Эта комната должна быть предназначена исключительно для сна", — говорит Н. Берзиня.
Специалист уточняет, что спальня не должна быть загромождена вещами, так как это дополнительный источник стресса: это могут быть и одежда, книги, разбросанные по комнате, различные предметы интерьера и все, что скапливается со временем на подоконнике, тумбочке или стуле.
Советы дизайнера по поддержанию порядка в спальне
Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, рассказывает, что часто у нас не хватает места для хранения вещей дома. Поэтому одежда в спальне часто хранится не только в шкафу, но и везде в комнате, а аксессуары и предметы интерьера – в неподходящих местах. Всё это создает беспорядок, и уборка дома занимает больше времени.
- Избавляйтесь от лишнего. Дизайнер интерьеров дает несколько советов тем, кто хочет улучшить качество своего сна этой осенью: "Сначала осмотрите все вещи, размещенные в спальне, и решите, что из этого ещё нужно и важно, а что давно не используется или, что даже не знаете откуда и зачем, от этих вещей надо избавиться. Рекомендуется раз в год избавляться от вещей, которую вы не используете, например, одежда, текстиль, косметика и мелочи, которые вечно валяются в ящиках. Проще всего это делать на смене времён года".
- Создайте дополнительное место для хранения. Используйте пространство над окнами и дверями, используя настенные полки (например, настенную полку LACK, которую можно приобрести за 3,99 евро). Дополнительный комод можно разместить в неиспользуемом углу или в месте у скошенного потолка спальни. Остальные вещи можно хранить под кроватью, в сумках SKUBB (от 4,99 евро).
- Экономим место, храня вещи в коробках. Следующий шаг — отсортировать вещи по использованию и найти подходящие решения для хранения. Коробки отлично подойдут, позволяя организовать полки и ящики так, чтобы вещи занимали меньше места и их было легче найти, когда они вам понадобятся. Это также улучшает внешний вид комнаты, ведь вещи не разбросаны по всей спальне. "Даже самые маленькие вещи заслуживают своего постоянного места. Мелочи можно поместить в неглубокие или прозрачные коробки, чтобы их можно было легко найти в любой момент – одним из таких решений является набор из пяти коробок VISSLAÅN (9,99 евро). Уделите время сортировке своих вещей и избавьте себя от невозможности найти то, что вам нужно и когда нужно, к тому же вам гораздо реже придется заниматься наведением порядка в доме", - говорит Д. Римкус.
- Расширяем свое пространство с помощью подвесных органайзеров. Сделайте обустройство спальни более продуманным: хранение вещей в подвесных органайзерах позволит полностью использовать пространство и особенно это удобно для вещей, которые можно хранить в сложенном виде. В подвесном органайзере вы можете хранить вещи, размещая их прямо на полках, например в коробках, что позволит полностью использовать пространство каждого отделения. Аксессуары также можно хранить в подвесных органайзерах (например, на многофункциональной вешалке KOMPLEMENT за 4,99 евро). Это делает ваши аксессуары более заметными, легко доступными и служат отличным хранилищем для шарфов и ремней. Еще один способ поддерживать порядок в спальне – использовать органайзеры, которые можно повесить на дверь, чтобы то, что вам нужно чаще, всегда было под рукой.
- Заправляйте постель каждое утро. Дизайнер интерьера дает простой совет о порядке в спальне: привычка заправлять постель с утра предотвратит беспорядок, ведь неубранная постель создает ощущение беспорядка и даст мотивацию поддерживать порядок дома.
IKEA призывает высыпаться
В сотрудничестве с экспертами в сентябре IKEA запустила кампанию под названием "Просыпайтесь! Пора высыпаться". Цель кампании — повысить осведомленность о важности регулярного качественного сна среди своих сотрудников и общества. Научные факты ясно показывают, что недостаток сна делает людей менее удовлетворёнными жизнью, более склонными к ошибкам, а также усложняет взаимоотношения с другими людьми, нашими коллегами и клиентами. Кроме того, говоря о важности сна и предлагая решения для его обеспечения, IKEA следует своей миссии — создавать лучшую повседневную жизнь для большинства людей.