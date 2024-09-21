В эстонском зоопарке умерла знаменитая медведица

Способности передвигаться и состояние Каролины начали ухудшаться еще месяц назад. "Было видно, что ходьба вызывает у нее трудности, то же самое заметили посетители зоопарка", - рассказал руководитель Йыгевамааской зоны посещения RMK Андри Плато.

"Изначально лечащий обитателей Элиствере ветеринар Тыну Калья прописал Каролине обезболивающие. Он немедленно проинформировал о состоянии Каролины эксперта Эстонского университета естественных наук, специалиста в области медицины дикой природы доктора Александра Семенова. Когда первый курс лечения не дал результатов, ветеринары решили изменить схему обезболивания в надежде, что состояние медведицы улучшится и ей можно будет сделать рентген. К сожалению, этого не произошло, последние дни показали, что Каролине стало хуже", - добавил Плато.

По словам Плато, оба ветеринара согласились, что, учитывая состояние и преклонный возраст Каролины, для нее проведение исследования было бы рискованным и болезненным. Было принято решение позволить знаменитой медведице Элиствере покинуть этот мир достойно и без боли.

"Весь персонал лесного зоопарка скорбит, но мы понимаем, что это было правильное решение. Каролина жила в Элиствере до 26 лет. Это весьма солидный возраст для бурого медведя. За это время она смогла доставить радость тысячам людей, посетившим зоопарк", - сказал Андри Плато.

Медведицу, которую назвали Каролининой, нашли в 1998 году охотники в Ярвамаа в лесу Кабала. Осиротевшая малышка стала одной из первых обитательниц Элиствереского лесного зоопарка. Там местные лесные животные живут в близких к природным условиях.

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