Создано новое мобильное приложение на базе искусственного интеллекта, предсказывающее продолжительность жизни человека, сообщают зарубежные СМИ. Но можно ли ему доверять?
"Часы смерти". Создано приложение, предсказывающее, сколько проживет человек
Создатели нового приложения под названием Death Clock утверждают, что с его помощью можно предсказать, сколько времени вы проведете в этом мире и как прожить дольше.
Приложение требует заполнить анкету, в которой нужно ответить на вопросы, связанные со здоровьем и образом жизни. Затем система сравнивает полученные ответы с результатами 1217 научных исследований и, как заверяют разработчики, может достаточно точно определить год и день смерти, а также предоставить советы о способах продлить бренное существование.
Впрочем, авторы говорят, что их цель - не напугать пользователей, а мотивировать их на долголетие. И в итоге они предлагают персональные рекомендации по изменению привычек и образа жизни. Мол, все в ваших руках, в том числе и продолжительность жизни.
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