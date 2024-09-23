"Часы смерти". Создано приложение, предсказывающее, сколько проживет человек

Создатели нового приложения под названием Death Clock утверждают, что с его помощью можно предсказать, сколько времени вы проведете в этом мире и как прожить дольше.

Приложение требует заполнить анкету, в которой нужно ответить на вопросы, связанные со здоровьем и образом жизни. Затем система сравнивает полученные ответы с результатами 1217 научных исследований и, как заверяют разработчики, может достаточно точно определить год и день смерти, а также предоставить советы о способах продлить бренное существование.

Впрочем, авторы говорят, что их цель - не напугать пользователей, а мотивировать их на долголетие. И в итоге они предлагают персональные рекомендации по изменению привычек и образа жизни. Мол, все в ваших руках, в том числе и продолжительность жизни.



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