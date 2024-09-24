МИД: посольство не располагает информацией о задержании негражданина Латвии в Германии

Хотя вербовщики обещают хорошо оплачиваемую работу за перевозку грузов, на самом деле людям приходится ввозить в ЕС иммигрантов из Ирана, Сирии и других стран.

Как подчеркнула представитель МИД, это уголовное преступление, за которое предусмотрены суровые наказания, поэтому министерство настоятельно призывает латвийцев тщательно оценивать любые предложения о работе за рубежом и не соглашаться на легкий заработок. Если у людей возникли подозрения, что им предлагают заняться незаконной деятельностью, нужно обращаться в ближайшее отделение Государственной полиции. Министерство также призывает родственников, которые констатировали, что человек уехал за границу и с ним невозможно связаться, обращаться в полицию с просьбой объявить его в розыск.