Фото Французский художник создал в Лиепае настенную роспись высотой в несколько этажей

"Будни ребенка должны быть беззаботными, спокойными, предсказуемыми. Дети должны строить дворцы мечты и верить в чудеса. Мир, экономика, социальная среда меняются. Она будет становиться все более беспокойной и непредсказуемой. Дети - первые, кто дорого за это платит. Как вырасти, как проецировать будущее, на что надеяться ребенку, чье беззаботное детство уже не так беззаботно? Об этом хочу заставить задуматься этой работой", - рассказал автор Aéro.

Работы Aéro можно увидеть на стенах почти по всей Франции. Он также расписывал стены также в Нидерландах, Ирландии, Испании и Италии. Его искусство публично, позволяя прохожим с ним напрямую взаимодействовать и оправдывать суть уличного искусства как доступной и демократической формы искусства. Он является частью большей традиции французского уличного искусства, куда входят такие известные в мире художники, как Blek le Rat (пионер стенциального граффити) и JR (широко известен крупногабаритными фотографическими настенными росписями).

При поддержке пляжного кафе Red Sun Buffet в Лиепае созданы уже 8 настенных росписей - написанные художником Elementton граффити "Пляжный мальчик", "Против ветра", портреты Эдуарда Тисе, Мирдзы Кемпе, Аустры Пумпуре и Иманта Калниньша, работа итальянского художника OZMO "Сирена, ветер, море и свобода" и написанная Aéro "Моя жизнь - моя страна".

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