Латвийская авиакомпания airBaltic начиная со среды, 25 сентября, вводит новые виды билетов как в эконом-, так и в бизнес-классе. Новые виды билетов - Economy Basic, Economy Classic, Economy Flex, Business Experience и Business - заменят существующие и обеспечат клиентам еще более удобный и гибкий опыт путешествий, сообщила TVNET авиакомпания.
Новый вид билетов Economy Classic, ранее известный под названием Green Plus, и впредь будет включать один зарегистрированный багаж. Но теперь это обеспечит пассажирам еще одно дополнительное преимущество - бесплатное бронирование сидячего места. Это улучшение позволяет пассажирам без дополнительной платы выбрать любимое место для сидения, обеспечивая более удобный опыт путешествия. Кроме того, этот вид билетов теперь будет доступен для покупки и в турагентствах, и на их сайтах.
А вот вид билетов Economy Flex, ранее известный как Green Classic, предлагает путешественникам еще большую гибкость. Клиенты могут бесплатно изменить даты полета или получить полную денежную выплату при удержании для авиакомпании платы за отмену 25 евро (за каждого пассажира в одном направлении). Кроме того, в билет Economy Flex включен бесплатный выбор сидячего места и такие новшества, как две единицы зарегистрированного багажа и приоритетная посадка, обеспечивающие лучший опыт путешествия.
Во все билеты эконом-класса и впредь будет включаться одна единица ручной клади до восьми килограммов с возможностью увеличения ограничения веса до 12 килограммов.
Пассажирам бизнес-класса предлагается комплект билетов полного сервиса, включающий такие преимущества, как приоритетная регистрация и посадка, сидячее место в бизнес-классе впереди салона с дополнительным свободным местом, таким образом получая больше приватности, а также обед из трех блюд, неограниченный выбор напитков и более быстрая высадка из самолета после прилета в пункт назначения. Билет Business Experience доступен по более низкой цене с чуть измененными правилами билетов, в свою очередь билет Business включает все традиционные преимущества путешествий бизнес-класса, обеспечивающие опыт путешествия высшего класса.
Для клиентов, купивших билеты до 25 сентября 2024 года (не включая), будут сохранены прежние виды билетов вместе с их первоначальными наборами и правилами.
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