Новый вид билетов Economy Classic, ранее известный под названием Green Plus, и впредь будет включать один зарегистрированный багаж. Но теперь это обеспечит пассажирам еще одно дополнительное преимущество - бесплатное бронирование сидячего места. Это улучшение позволяет пассажирам без дополнительной платы выбрать любимое место для сидения, обеспечивая более удобный опыт путешествия. Кроме того, этот вид билетов теперь будет доступен для покупки и в турагентствах, и на их сайтах.

А вот вид билетов Economy Flex, ранее известный как Green Classic, предлагает путешественникам еще большую гибкость. Клиенты могут бесплатно изменить даты полета или получить полную денежную выплату при удержании для авиакомпании платы за отмену 25 евро (за каждого пассажира в одном направлении). Кроме того, в билет Economy Flex включен бесплатный выбор сидячего места и такие новшества, как две единицы зарегистрированного багажа и приоритетная посадка, обеспечивающие лучший опыт путешествия.