В конце августа, когда я была в Исландии и своими глазами видела извержение вулкана, именно в тот же день в порту причалило круизное судно впечатляющих размеров. В тот день посетители престижного судна отправились в Голубую лагуну, из которой были эвакуированы из-за извержения. Ради интереса посмотрела, что это за судно, и узнала - в декабре 2023 года круизное судно Ultimate World Cruise компании Royal Caribbean вышло из Майами, чтобы за девять месяцев посетить все семь континентов и предложить пассажирам необычное приключение - путешествие вокруг света. Действительно удивительно! Пока пассажиры наслаждались этим эпическим опытом, миллионы пользователей соцсетей следили за драмами и сюрпризами, витавшими как на борту судна, так и в интернете.