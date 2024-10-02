История жизни и смерти Хисаши Оучи - это история, в которой трагедия неразрывно переплетается с наукой и обреченной человеческой душой. Жизнь и смерть Оучи, ставшего жертвой одной из самых страшных ядерных катастроф в мировой истории, стала основой для многочисленных дебатов о мерах безопасности на атомных электростанциях и этике лечения в экстремальных случаях. Это история о происшествии, которое изменило все и до глубины души потрясло как Японию, так и весь мир.

Хисаши Оучи был срочно доставлен в Токийскую университетскую больницу после того, как в результате аварии на атомной электростанции Токаймура получил больше радиации, чем любой другой человек в истории. Врачи были в шоке. В крови 35-летнего техника атомной электростанции почти не было белых кровяных телец, что означало отсутствие иммунной системы. Вскоре он начал плакать кровью, тогда как его кожа буквально отслаивалась от тела.

Трагический несчастный случай произошел 30 сентября 1999 года вскоре после полудня на АЭС Токаймура в Японии. В то время мероприятия безопасности были довольно условными, работников плохо обучали, в свою очередь, давление со стороны правительства, чтобы работы были выполнены вовремя, было слишком большим. Чтобы уложиться в сроки, Хисаши и еще двум его коллегам велели быстро приготовить новую смесь топлива. Впрочем, все трое не были как следует обучены, чтобы сделать это правильно, поэтому они смешивали материалы вручную. После этого в неправильную емкость было добавлено в семь раз больше урана, чем требовалось. Делая это, Хисаши стоял прямо над емкостью, тогда как гамма-лучи наполняли помещение.