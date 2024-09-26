Фото В Балвском крае на границе с Россией завершено строительство участка забора

В данный момент там продолжается приведение в порядок окружающей территории, а также организуется процесс сдачи объекта. Забор построен на протяжении более восьми километров.

Председатель правления Nordes būve Юрис Фридманис сообщил, что работы на одном из трех участков пограничного забора, на которых Nordes būve организовало строительные работы, закончены вовремя, на остальных двух участках они также проходят согласно плану, в том числе на влажном болотистом участке, где ведется монтаж плавучей системы опор латвийского производства. Строительные работы на этих участках будут завершены к концу года.

Предприятие продолжает строительные работы и на другом участке забора в Балвском крае, где смонтированы секции забора на протяжении около 11 километров, ведется и строительство временного забора в зонах водопропускных труб (впадин) и монтаж колючей проволоки. В свою очередь в Лудзенском крае в болотистой местности продолжается строительства плавучих опор забора. На данный момент они смонтированы на протяжении почти двух километров, а всего они предусмотрены на 2,24 километра.

Компания Nordes būve получила право на проведение работ по строительству забора на территории Балвского и Лудзенского краев общей протяженностью 25 километров. Согласно договору, работы должны быть завершены к концу этого года.

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