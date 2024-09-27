Сколько уже потрачено на Южный мост и все ли деньги пошли непосредственно на стройку?

Если к упомянутым расходам прибавить 28 млн латов третьей очереди, то выходит, что на весь комплекс до сих пор потрачено 595 млн латов, или 847 млн евро. Еще 123 млн евро четвертой очереди - и сумма уже близка к миллиарду.

Оглядываясь на всю историю Южного моста, следует сделать вывод, что значительная часть денег пошла не на строительные работы и стройматериалы, а на другие цели.

Как заключил в ходе ревизии Госконтроль, большую часть подорожания составила выбранная самоуправлением модель финансирования строительных работ, которая предусматривала отложенный платеж по взятому в немецком банке Deutsche Bank займу до 2010 года, что увеличило расходы на строительство на 264 млн латов.

Ревизоры также выяснили, что, договорившись со строителем об изменениях в порядке расчетов, самоуправление противозаконно согласовало необоснованные подорожания расходов на строительные работы, растратив средства самоуправления в размере 27 млн латов.

Закупки на проектирование и строительство Южного моста осуществлялись не в соответствии с требованиями нормативных актов.

В конкурсе заключены невыгодные самоуправлению строительные договоры, заключил в свое время Госконтроль.

Говоря об ответственности при строительстве моста, прозвучали имена нескольких бывших должностных лиц самоуправления, в том числе бывшего председателя комитета городского развития Айвара Крейтуса, прежних директоров департамента городского развития Вилниса Штрамса и Петериса Странциса, а также бывшего директора финансового департамента Карлиса Кавацса.

Несмотря на то, что после ревизии Госконтроля в Госполиции было возбуждено уголовное дело, затем оно было прекращено, позже возобновлено и вновь прекращено. Но некоторые из указанных лиц обвиняются в других коррупционных преступлениях.

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