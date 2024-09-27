После пересмотра результатов экзаменов 61 школьник все же получил проходную оценку

Больше всего заявок поступило по основному образованию: часть экзаменуемых была недовольна оценкой, так как годовая оценка по соответствующему учебному предмету у них была выше, чем полученная на экзамене. VISC повторно призывает не сравнивать годовую оценку с результатом на централизованном экзамене, поскольку на годовую оценку влияет в том числе работа школьника на уроках в течение одного года, а на экзамене ученик демонстрирует полученные за все время обучения на ступени основного образования знания и навыки.

На этапе средней школы в этом году подано 1618 заявлений, или 2,7% от общего числа экзаменационных работ. Оценка изменена в 610 случаях. Как и у 9-х классов, в средней школе оценка после рассмотрения заявления чаще всего менялась лишь на один-два процентных пункта.

На ступени среднего образования больше всего заявлений поступило по экзамену на оптимальный уровень по математике - 837 заявлений. Из них в 273 случаях школьник не достиг минимального порога в 15% и не получил сертификат. В итоге оценка изменена 351 старшекласснику.

Из 156 поступивших заявлений об экзамене на оптимальный уровень по латышскому языку оценка изменена 42 ученикам. А на экзамене на оптимальный уровень по английскому языку оценка изменена 37 ученикам из 102.