Прокурор Рижского городского суда сегодня потребовал для обвиняемых по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса больших тюремных сроков - от 20 лет до пожизненного заключения, сообщает агентство LETA.
От 20 лет до пожизненного: для обвиняемых по делу об убийстве Бункуса просят суровые сроки
Для обвиняемого в совершении убийства гражданина России Виктора Кривошея прокурор требует пожизненного заключения и пробационного надзора на три года.
Бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман, обвиняемые в заказе убийства, должны быть приговорены к 20 годам лишения свободы и пробационному надзору на три года с конфискацией имущества, считает прокурор.
Прения сторон - один из последних этапов перед тем, как суд приступит к подготовке приговора.
Прокурор Алдис Ласманис этим летом подтвердил, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса - Александра Бабенко, бизнесмена Михаила Ульмана и гражданина России Виктора Кривошея - в ноябре истекает предельно допустимый срок содержания под стражей. То есть до этого в суде должен быть составлен полный приговор либо содержание обвиняемых под стражей придется отменить.
С момента применения ареста Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть меру пресечения, примененную к ним, но суд эти ходатайства неизменно отклонял. Обвинение выразило опасения, что освобождение обвиняемых из-под стражи может помешать судебному процессу, в том числе они могут покинуть страну.
Бабенко обвиняется в подстрекательстве или заказе убийства, а Ульман - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение предъявлено также лицу, произведшему выстрелы, в результате которых погиб Бункус, - Виктору Кривошею, гражданину России 1974 года рождения, которого полиция задержала в Латвии. Его также обвиняют в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, а также в разглашении информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства, без разрешения следователя или прокурора.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.
В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору неплатежеспособности при исполнении им своих профессиональных обязанностей.
Программа De Facto на LTV сообщает, что Ульман как бывший член правления SIA Rego Trade невзлюбил Бункуса как администратора неплатежеспособности этого предприятия. За его убийство организатору предлагалось 100 000 евро, исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 тысяч евро убийце так и не выплатили.
Обоим обвиняемым была назначена мера пресечения - содержание под стражей.
Прокурор пока не прокомментировал, связан ли мотив с делом о неплатежеспособности SIA Rego Trade, в котором Бункус был администратором неплатежеспособности.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерами.
Ранее Фонд правосудия Мартиньша Бункуса (Martins Bunkus Justice Foundation) сообщал, что заказчики и организаторы убийства Бункуса использовали такие методы, как указание на ложных "альтернативных" подозреваемых, сеяние в обществе сомнений в работе правоохранительных органов и манипулирование истинными обстоятельствами убийства с помощью фейковых новостей.
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