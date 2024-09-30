Латвийский паспорт негражданина, которым незаконно пользовался гражданин России Анатолий Блинов, задержанный в Польше в связи с нападением на Леонида Волкова, соратника российского оппозиционера Алексея Навального, был выдан в соответствии с правилами, сообщило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
PMLP: Паспорт, которым пользовался задержанный за нападение на Волкова, выдан без нарушений
О том, что Блинов, задержанный в Польше по подозрению в организации нападения на Волкова, перемещался по Европе по поддельному латвийскому паспорту, выданному на имя проживающего в Лиепае неоднократно судимого негражданина, сообщила в воскресенье передача LTV De Facto.
Телекомпания выяснила, что латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя негражданина Латвии Сергея Штурбы, и убедилась, что паспортные данные настоящие, кроме фото, на котором вместо Штурбы запечатлен Блинов.
Пресс-секретарь PMLP Мадара Пуке отметила, что Управление после получения информации незамедлительно проверило, в соответствии со своей компетенцией, что данный паспорт был выдан в установленном порядке и что никаких несоответствий или недостатков в процессе выдачи паспорта выявлено не было.
Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов ранее заверил журналистов De Facto, что Госполиция, получив от них информацию, примет все необходимые меры для расследования возможного факта подделки документов. Он не исключил, что следствию придется сотрудничать и с Польшей, где Блинов сейчас находится под стражей.
В Госполиции комментариев пока получить не удалось.
19 сентября стало известно, что Блинова арестовали в Польше по обвинению в организации избиения Волкова. Также по этому делу задержаны еще несколько человек. В целом сейчас под следствием находятся восемь подозреваемых, четырем из которых избрана мера пресечения в виде краткосрочного заключения под стражу. Среди них шесть поляков, один белорус и один россиянин.
Леонид Волков подвергся нападению возле своего дома в Вильнюсе 12 марта этого года. Когда политик приехал туда на своей машине, неизвестный напал на него, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. После нападения политик был доставлен в больницу со сломанной рукой и несколькими синяками на ноге.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!