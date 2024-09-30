PMLP: Паспорт, которым пользовался задержанный за нападение на Волкова, выдан без нарушений

О том, что Блинов, задержанный в Польше по подозрению в организации нападения на Волкова, перемещался по Европе по поддельному латвийскому паспорту, выданному на имя проживающего в Лиепае неоднократно судимого негражданина, сообщила в воскресенье передача LTV De Facto.

Телекомпания выяснила, что латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя негражданина Латвии Сергея Штурбы, и убедилась, что паспортные данные настоящие, кроме фото, на котором вместо Штурбы запечатлен Блинов.

Пресс-секретарь PMLP Мадара Пуке отметила, что Управление после получения информации незамедлительно проверило, в соответствии со своей компетенцией, что данный паспорт был выдан в установленном порядке и что никаких несоответствий или недостатков в процессе выдачи паспорта выявлено не было.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов ранее заверил журналистов De Facto, что Госполиция, получив от них информацию, примет все необходимые меры для расследования возможного факта подделки документов. Он не исключил, что следствию придется сотрудничать и с Польшей, где Блинов сейчас находится под стражей.