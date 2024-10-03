До конца века в Латвии прогнозируется отступление береговой линии на десятки метров

В случае незначительных изменений климата в 2100 году побережье Латвии может отступить в среднем на 47 м, в случае средних по интенсивности изменений - на 61 м, а в случае существенных изменений климата - на 72 м.

Авторы доклада Виестурс Зандерсонс, Валтерс Жейзис, Янис Лапинскис и Андрис Виксна подчеркивают, что прогнозы на будущее считаются индикативными. Для создания более точных прогнозов необходимы более масштабные гидродинамические модели потоков наносов, которые могли бы лучше охарактеризовать изменения пляжей с учетом воздействия таких переменных факторов, как уровень воды, потоки наносов, волны, прибрежная растительность и различные меры береговой защиты, осуществляемые людьми.

В период с 2017 по 2022 год более чем на 55% побережья Латвии - протяженностью 270 км - наблюдалось отступление берега со средней скоростью отступления 1,46 м в год. На оставшейся части побережье общей протяженностью свыше 220 км зафиксирован намыв берега со средней скоростью 1,41 м в год.

На большинстве латвийских пляжей наблюдаются небольшие береговые изменения - менее двух метров в год. Особенно резкие изменения, превышающие пять метров в год, происходят на береговой линии общей протяженностью 13 км, на семи таких участках наблюдается резкое отступление берега, в то время как на протяжении 6 км происходит резкое расширение берега.

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