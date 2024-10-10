Двое граждан Польши, задержанных в Польше по подозрению в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, могут быть освобождены под залог, решил суда в четверг, 10 октября.
Суд в Польше согласился выпустить под залог двух обвиняемых по делу о нападении на Леонида Волкова
Суд в Польше постановил, что двое подозреваемых могут быть освобождены под залог в 50 000 злотых (11 634 евро) каждый. Обоим подозреваемым будет запрещен выезд из Польши, и они должны будут являться в полицию.
Суд дал им срок до 16 октября для внесения залога.
В прошлом месяце польская прокуратура объявила, что под следствием по делу Волкова находятся восемь человек - шесть поляков, один белорус и один россиянин.
Прокуратура назвала только гражданина России Анатолия Блинова, заявив, что он был задержан 13 сентября в Польше. Считается, что он организатор нападения на Волкова. Полиция не предоставляет дополнительной информации о других подозреваемых.
12 сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал результаты своего расследования, согласно которым нападение на Волкова было заказано живущим в Израиле бизнесменом, бывшем совладельцем "ЮКОС" Леонидом Невзлиным.
Напомним, что 12 марта на Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Когда политик приехал туда на своей машине, неизвестные напали на него, распылили слезоточивый газ и начали избивать Волкова молотком. После нападения политик был доставлен в больницу со сломанной рукой и несколькими синяками на ноге.
В последующие месяцы в Польше в связи с этим нападением были задержаны несколько человек, в том числе упомянутые подозреваемые.
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