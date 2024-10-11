LMT рискует потерять оборонные проекты, предупреждает комиссия Сейма

Председатель NDK Айнар Латковскис отметил, что мнение шведской телекоммуникационной компании Telia, которая является совладельцем LMT, и самого предприятия о направлениях его развития диаметрально различаются.

"Недопустимо, что в то время, когда безопасность и оборона государства являются нашим общим и несомненным приоритетом, из-за незаинтересованности представителей Telia мы рискуем потерять проекты, которые напрямую связаны с повышением обороноспособности вооруженных сил", - заявил Латковскис.

Как сообщалось, 16 июля этого года на закрытом заседании правительство наметило дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией Tet и вторым акционером LMT - Telia. Правительство поручило Министерству экономики провести эти переговоры.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и Telia - до сих пор так и не удалось договориться.

Государству в лице предприятия Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia - Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.