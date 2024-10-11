Развитие проектов оборонной индустрии, начатых оператором мобильной связи SIA Latvijas Mobilais telefons (LMT), является вопросом национальной безопасности, и Латвия должна сделать все возможное, чтобы обеспечить дальнейшее изучение и разработку различных решений в сфере технологий безопасности и обороны, заявили депутаты комиссии Сейма по национальной безопасности (NDK).
LMT рискует потерять оборонные проекты, предупреждает комиссия Сейма
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, после доклада представителей LMT и Национальных вооруженных сил (NBS) депутаты решили обратиться в Кабинет министров с призывом обеспечить сохранение "этого уникального потенциала для развития обороноспособности".
На заседании представители LMT ознакомили депутатов с реализуемыми предприятием проектами.
Как сообщили в пресс-службе Сейма, LMT в сотрудничестве с NBS разработало и протестировало системы информационных технологий и связи для оборонных нужд и программы беспилотных летательных аппаратов, а также обеспечило уникальные условия для испытаний на основе технологии 5G на Адажской военной базе, где проводятся ежегодные эксперименты НАТО по цифровой совместимости уровня DiBax (Digital Backbone Experimentation). В этих экспериментах особое внимание уделяется использованию мобильных телекоммуникаций пятого поколения и низкоорбитальных спутников для поддержки совместимости технологий при выполнении различных задач вооруженных сил - на воде, на земле, в воздухе, космосе и киберпространстве.
У LMT есть опыт и в Украине, а также налажено партнерство с международными предприятиями оборонной промышленности, среди которых Rheinmetal, Patria, Saab, Kongsberg, BAE Systems и другие.
Председатель NDK Айнар Латковскис отметил, что мнение шведской телекоммуникационной компании Telia, которая является совладельцем LMT, и самого предприятия о направлениях его развития диаметрально различаются.
"Недопустимо, что в то время, когда безопасность и оборона государства являются нашим общим и несомненным приоритетом, из-за незаинтересованности представителей Telia мы рискуем потерять проекты, которые напрямую связаны с повышением обороноспособности вооруженных сил", - заявил Латковскис.
Как сообщалось, 16 июля этого года на закрытом заседании правительство наметило дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией Tet и вторым акционером LMT - Telia. Правительство поручило Министерству экономики провести эти переговоры.
В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и Telia - до сих пор так и не удалось договориться.
Государству в лице предприятия Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia - Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.
Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.
Telia предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены особые дивиденды, и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.
Государственные должностные лица не прокомментировали это предложение официально, но отвергли возможность того, что государство может продать свои доли.
До 15 октября Минэкономики должно подготовить доклад о результатах переговоров.
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