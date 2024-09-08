В октябре министр экономики должен принести в правительство план, что Латвия может сделать с телекоммуникационными компаниями LMT и Тet. В них акции в равных долях принадлежат шведской компании Telia и государству Латвии. Идеи выкупить у скандинавов акции, перераспределить или объединить предприятия рассматривали несколько правительств. Каждый раз сотни тысяч тратится на консультантов. Похожее произошло на этот раз. Советы экспертов, впрочем, противоречат интересам государства, которое, например, с помощью LMT хотело бы строить новые технологии для нашей армии.
Видео ⟩ Акционер LMT и Tet Telia притормозил ряд значительных военных проектов
Способности современных армий обеспечивают не только профессиональные солдаты. Немаловажную роль играют и технологии. Latvijas Mobilais telefons (LMT) может их укрепить. Но скандинавские акционеры компании этому мешают.
Вооруженные силы неоднократно гордились тем, что в сотрудничестве с LMT внедрены технологии 5G, позволяющие военнослужащим работать совсем на другом уровне. С дронами, виртуальными очками, дистанционно управляемыми единицами бронетехники. Однако как Nekā Personīga подтверждают прежние и действующие министры и чиновники, второй акционер телекоммуникационного гиганта шведская Telia годами тормозила развитие нашей армии.
Когда Минобороны начало создавать "Государственную оборонную корпорацию", чтобы построить завод 155-миллиметровых артиллерийских зарядов Латвия хотела создать корпорацию на базе LMT. Предприятие имело гораздо лучший опыт, чем чиновники министерств, создавать бизнес и развивать производство. Был написан бизнес-план, который, несмотря на политическое давление на самых высоких уровнях, шведские члены совета Telia даже не рассматривали.
"Мы столкнулись с выраженным "нет" со стороны шведских акционеров в LMT. Потому что я хотел бы сказать так, что шведскую сторону интересует просто прибыль, которая уходит в Швецию, а не то, каковы интересы безопасности Латвии, национальные интересы или планы развития. Это не первый их приоритет. А потом, когда я напомнил об этом шведскому министру, он, конечно, пытался сказать, что он не может здесь вмешиваться, потому что это частная компания", - рассказал экс-министр обороны Артис Пабрикс.
В 2017 году, когда премьером является Марис Кучинскис, происходит одна из очередных попыток провести переговоры со скандинавами. Привлечен консультант KPMG, который за 180 000 евро выяснил, что наилучший сценарий - объединить обе компании: LMT и Tet. Правительство, вопреки рекомендациям консультантов, решает этого не делать.
"Уезжая, она сказала - хорошо, в дальнейшем в наших интересах только прибыль, что и было доказано в последующие годы. Акционеры Telia тормозят и большой договор с SAAB, где есть такой очень большой договор обслуживания, и он не может быть заключен, если они против. Так что я еще раз говорю, это уже становится чем-то вроде вопроса государственной безопасности", - считает экс-премьер Марис Кучинскис.
Акционерный договор, заключенный в девяностые, создал сложную схему. Государству в лице "Управляющего публичными активами Possessor" принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications - 49% акций Tet.
За закрытыми дверями правительство 16 июля решает начать новые переговоры со шведской компанией Telia. Министерство экономики уже 15 октября должно будет доложить о результате этих переговоров. Как известно журналистам - переговоры еще только на самой стадии начала, хотя до назначенной конечной даты осталось чуть более одного месяца.
И на этот раз важную роль в подготовке решений сыграли консультанты. Этот выбор сделал "Управляющий публичными активами Possessor". Закупка прошла очень быстро - две недели во время смены лет. Как нам пояснили в Possessor - такой срок установлен в секретном постановлении Кабинета министров. То, какая задача поставлена перед консультантами, публично сказать нельзя. Договор с объединением консультантов заключен 12 февраля. Как следует из повестки дня правительства 16 июля, на заседание были приглашены консультанты из компаний Ernst & Young Baltic и Oaklins Baltics.
В открытом доступе можно найти несколько подтверждений того, что Ernst & Young была связана с оказанием услуг Telia. Например, при оценке закупки мобильного оператора в Азербайджане или при подготовке исследований рынка в Швеции и контрактов в Норвегии. Политики отмечают, что тщательный выбор консультантов является существенным. И не должно возникнуть сомнений, в чьих интересах они дают советы.
"Я думаю, в данном случае важно определить, чего мы хотим добиться, а затем поручить консультантам прийти с решением. А не ждать от консультантов решения. Если поставлена конкретная цель с задачей увеличить влияние государства и найдены решения, как стране получить в долгосрочной перспективе улучшения и в экономике, и в науке, и в инновациях, и, может быть, в безопасности, то консультанты будут работать для достижения этой цели. Это самое важное - если определена конкретная цель. А не "Принесите нам что-нибудь, скажите, как лучше действовать", точно тогда не будет хороших результатов", - уверена бывший министр экономики Илзе Индриксоне.
"Мне было непонятно еще в правительстве, в котором мы были. Решение было принято заказать исследование, чтобы понять, как мы могли бы избавиться от скандинавского влияния, и результат, насколько мы поняли из этого исследования, заключался в том, что нам нужно объединиться. Так что ушли совсем с другими результатами", - вспоминает Кучинскис.
Публично прозвучало несколько сценариев, рекомендованных консультантами. Они очень похожи на те, что были предложены в конце прошлого года со стороны Telia. Например, государству полностью отдать компанию Тet, которая показывает не очень хорошие финансовые показатели. А в LMT Telia может добрать 1% акций, и тогда распределение акций составит 50 на 50. Что и без того усложнит возможность сотрудничать со скандинавами. Рекомендовано также продать часть акций LMT на бирже.
Министр экономики утверждает, что переговоры с представителями Telia будет вести сам. Какова рабочая цель от правительства он не раскрывает. Как и то - есть ли у Латвии деньги, чтобы выкупить скандинавские акции. Советы консультантов, которые не в интересах государства, якобы отложены в сторону как недействительные.
Министр экономики Виктор Валайнис: Нам также удалось найти сейчас способы добиться также их внимания и серьезного отношения в этом вопросе и желания достичь компромисса. Так как у нас были инструменты, которые раньше никогда не использовались.
Nekā personīga: Какие же?
Валайнис: Это уже, так сказать, наши внутренние инструменты, которыми мы в каком-то смысле добились определенного внимания. Высшее руководство самого предприятия тоже приехало в Латвию этим летом.
NP: У вас есть мандат от правительства говорить и о таком варианте, что, например, у скандинавских акционеров эти акции выкупаются?
Валайнис: Разные сценарии лежат на столе. В том числе и этот не исключен. Есть разные сценарии.
NP: О каких суммах в этом случае мы можем говорить?
Валайнис: Эти суммы, конечно, очень большие, но не превышают общую стоимость компании. Но у меня нет мандата договариваться о какой-либо цене, потому что надо сначала понять, ожидания обеих сторон. У нас есть свои нанятые консультанты, которые провели соответствующую оценку, и на результатах чего мы основываем свое мнение. Эта оценка достаточно углублена, и она не первая. У нас еще есть оценки 2018 года и еще каких-то лет, которые мы, безусловно, тоже используем.
В беседе с Nekā personīga президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что способность телекоммуникационных предприятий укреплять безопасность государства является важнейшим вопросом, который необходимо решать на переговорах со скандинавами. Он тоже пережил ситуации, когда из-за них латвийская сторона не смогла реализовать ряд инновационных проектов.
"Есть несколько проектов, о которых более подробно я не могу рассказывать, которые Латвия хотела развивать как часть оборонной промышленности и где необходимо было решение советов флагманов нашей сферы телекоммуникации, которые были заторможены. Об этом говорилось несколько раз на разных уровнях не только на заседании правительства, но и на заседании Совета национальной безопасности. Я сам как министр иностранных дел говорил по этим вопросам со своими коллегами по шведскому правительству еще в прошлом году. Движения на данный момент не было. И поэтому я не могу сейчас, конечно, сказать, как эти переговоры и консультации, которые министр экономики по поручению правительства проведет, закончатся, каким будет результат - о чем будут дискутировать в правительстве. Я уверен, что этот вопрос снова попадет обратно и в поле зрения Совета национальной безопасности тогда, когда будут какие-то вещи, о которых можно говорить. Но да - эти вопросы достаточно важны и с точки зрения оборонной промышленности, и с точки зрения безопасности. А также с точки зрения долгосрочных интересов нашей собственной страны", - заявил Ринкевич.
После того, как летом публично прозвучали подозрения, что консультанты советуют передать скандинавам решающий перевес в LMT, министр экономики за распространение таких сведений пригрозил обратиться в службы безопасности. Журналистам известно, что в актуальной сейчас версии доклада министерства большинства все же рекомендовано добиться латвийскому государству.
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