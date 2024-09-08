Видео Акционер LMT и Tet Telia притормозил ряд значительных военных проектов

"Есть несколько проектов, о которых более подробно я не могу рассказывать, которые Латвия хотела развивать как часть оборонной промышленности и где необходимо было решение советов флагманов нашей сферы телекоммуникации, которые были заторможены. Об этом говорилось несколько раз на разных уровнях не только на заседании правительства, но и на заседании Совета национальной безопасности. Я сам как министр иностранных дел говорил по этим вопросам со своими коллегами по шведскому правительству еще в прошлом году. Движения на данный момент не было. И поэтому я не могу сейчас, конечно, сказать, как эти переговоры и консультации, которые министр экономики по поручению правительства проведет, закончатся, каким будет результат - о чем будут дискутировать в правительстве. Я уверен, что этот вопрос снова попадет обратно и в поле зрения Совета национальной безопасности тогда, когда будут какие-то вещи, о которых можно говорить. Но да - эти вопросы достаточно важны и с точки зрения оборонной промышленности, и с точки зрения безопасности. А также с точки зрения долгосрочных интересов нашей собственной страны", - заявил Ринкевич.