"Я думаю, становится ясно, что Европа не в состоянии произвести оружие, необходимое Украине, и самый простой способ для украинцев сделать это - сделать это самим. Если у украинцев есть материалы и деньги, они смогут сделать это сами гораздо быстрее", - заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Издание указывает, что недавнее решение ЕС о выделении 440 миллионов евро на восстановление оборонной сферы Украины означает новый подход в ЕС и раскрывает недостатки его оборонной сферы. Несмотря на то, что страны Европы и США направили Украине вооружения на миллиарды долларов, оборонные сферы этих стран уже давно сконцентрировались на международной среде, в которой меньше конфликтов.

Инвестиции в оборонный сектор Украины "обеспечивают большую гибкость" и "позволят Украине быстро нарастить свой потенциал", заявил Ян Лессер, вице-президент Германского фонда Маршалла. По его словам, такое решение поможет ослабить давление на западное оборонное производство.

"Важно отметить, что это не заменит масштабных поставок западного оружия в Украину. Это просто реальность той ситуации с безопасностью, в которой находится Украина. Более широкая идея заключается в прогрессивной интеграции Украины в западные оборонные производственные цепочки", - добавил Лессер.

Министр обороны Украины Руслан Умеров заявил, что государственной оборонной промышленности выделено около 4 миллиардов долларов. Однако оборонная сфера страны способна производить гораздо больше, уточнила министр экономики Юлия Свириденко. Киев уже подписал договоры с крупнейшими участниками оборонной сферы, например, с немецким предприятием Rheinmetall и французско-немецкой группой KNDS, которая недавно открыла в Киеве офис.

"Украина по-прежнему нуждается в существенной помощи Запада в ближайшие годы, чтобы защитить себя от российской агрессии и освободить стратегически важные районы, оккупированные российскими силами", - говорится в докладе Института изучения войны (ISW).

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