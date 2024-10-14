В Латвии вынесен первый приговор за нападение на почве гомофобии

Суд признал обвиняемого виновным по части второй статьи 231 Уголовного закона и приговорил его к семи месяцам лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию за моральный вред: 2500 евро в пользу Ливая Амарейна и 2000 евро - в пользу его спутника.

Этот приговор стал первым в Латвии случаем, когда гомофобное нападение было официально признано преступлением и наказано по закону.

Интересы потерпевших в суде представляла юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно открытым источникам, обвинение было предъявлено Эльдару Зарипову. Его обвинили в хулиганстве с нанесением телесных повреждений.

Инцидент произошел 4 мая 2023 года в Даугавпилсе. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил Ливая Амарейна и его друга, которых ранее не знал. Он попросил у них телефон для звонка. Однако, поняв, что молодые люди принадлежат к ЛГБТ-сообществу, мужчина начал оскорблять потерпевших на почве их сексуальной ориентации.

Вспышка агрессии привела к тому, что он нанес Амарейну несколько ударов по лицу, сбив его с ног, после чего продолжил избиение, причиняя потерпевшему телесные повреждения. Покидая место преступления, он встретил еще одного представителя ЛГБТ и также ударил его по лицу.

Первоначально полиция прекратила расследование, однако прокуратура отменила решение и уголовное дело было возобновлено.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!