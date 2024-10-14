Скрытые угрозы офисной культуры

Физические наказания в английских школах официально применялись до 80-х годов прошлого века. Сегодня, хотя такие методы ушли в прошлое, всё ещё встречаются словесные унижения и издевательства. Их можно наблюдать не только в фильмах о Хогвартсе, но и в реальных образовательных учреждениях. Эти проявления жестокости часто закладываются ещё в семье, где дети подвергаются жёстким "воспитательным мерам". Ребёнок вырастает с искаженными моделями поведения, которые сопровождают его во взрослой жизни.

Эти аберрированные (неправильные и нерациональные) модели продолжают жить в обрядах «посвящения» в школах, университетах или армейских подразделениях, а после «переезжают» в семьи, дружеские отношения и рабочую среду. Кажется парадоксальным, что те, кто испытал унижение, затем с удовольствием повторяют это в отношении других. Однако это указывает на глубинные проблемы в обществе, которое принято считать прогрессирующим. В западной цивилизации действительно смягчаются нравы, и отношения на работе становятся более комфортными. Сотрудники меньше зависят от начальников, а начальники — от работодателей. Но проблема не исчезает полностью.

С появлением мессенджеров и социальных сетей возникает новый риск: онлайн-культура может принести в рабочие коллективы такие явления, как «культура отмены», хейтинг и буллинг. Именно поэтому задача руководителей — внимательно следить за созданием корпоративной культуры. Важно предотвращать подобные явления на корню. Руководителям следует также контролировать собственное поведение, особенно в письменной коммуникации.

Ещё до эры Интернета Л. Рон Хаббард писал: «Последствия выраженной в письменном виде критики или злобы редко можно исправить, написав что-то ещё. Брешь в отношениях, проделанную таким посланием, как правило, можно заделать только путём личного общения. Отсюда мораль: не приводите к разрыву отношений, отправляя послания, написанные в раздражённом тоне».

Производственная дисциплина не требует жёсткости или грубости. Чтобы правильно выстроить отношения в коллективе, нужно понимать реакцию сотрудников. А для этого требуются реальные управленческие знания и умение общаться с людьми на уровне понимания их эмоциональных состояний.

25 октября Николай Гончаров — траблшутер, специалист по регулированию личностных проблем персонала, владелец бизнеса, — выступит в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs.

Название вебинара:

«СОТРУДНИК — ЭМОЦИИ И РЕАКЦИИ! ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫГОРАНИЯ».

Как эмоции и реакции сотрудников влияют на успех компании? Как эффективно руководить людьми и вдохновлять их? Как повысить продуктивность всей команды? У нас есть ответы!

Присоединяйтесь! Мы расскажем, как избавиться от надоевших проблем с персоналом и сформировать работающую команду.

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