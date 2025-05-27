Финансист назвал оптимальный возраст выхода на пенсию в Латвии

Эдгар Вольскис отметил, что вероятность дальнейшего повышения пенсионного возраста в Латвии представляется крайне низкой. По его словам, текущий порог в 65 лет уже является оптимальным с точки зрения как демографической ситуации, так и устойчивости пенсионной системы.

"Для Латвии возраст 65 лет для выхода на пенсию - оптимальный. Если сравнивать нашу страну с Данией, то можно увидеть большие отличия. В Дании более качественная система здравоохранения и выше продолжительность жизни. Там шире возможности для занятости людей в возрасте 60+. Они работают в различных секторах сферы услуг: в кафе, ресторанах, магазинах. В Латвии в этих сферах работают, преимущественно, молодые люди", - поделился финансист.

Вольскис отмечает, что в Латвии практически отсутствует система переподготовки людей предпенсионного возраста, что делает их уязвимыми на рынке труда.

Тем временем, Государственный контроль напомнил о нерешенной проблеме "пенсий по выслуге", когда представители ряда профессий выходят на пенсию в 50–60 лет, но продолжают работать.

Эдгар Вольскис считает, что система пенсий по выслуге лет в Латвии несправедлива, потому что сейчас она привязана к ведомствам, а не к реальным условиям труда. По его мнению, досрочную пенсию должны получать только те, чья работа связана с рисками.

"Латвии остро не хватает рабочей силы - нам нужно дополнительно около 100 тысяч человек. Их придется завозить из третьих стран. На рынке сферы обслуживания мы видим, как эта проблема решается сама собой: фактически все развозчики еды и курьеры - это иностранцы. Но все ли из них имеют трудовые договоры и платят пенсионные взносы? Я в этом не уверен. Этот вопрос должен быть на повестке дня в ближайшее время, и политики должны принять по нему ответственное решение", - отметил он.