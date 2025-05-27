В бывшее здание Go Planet вдохнули новую жизнь: что там открывается?

В результате инвестирования пяти миллионов евро и проведения реконструкции на территории бывшего развлекательного центра Go Planet созданы специализированные склады самообслуживания с 750 индивидуальными хранилищами вещей различной вместимости на площади 4200 квадратных метров. В дальнейшем арендопригодная площадь будет постепенно удваиваться.

Представители Merito Partners отмечают, что в здании Box Storage использованы энергоэффективные строительные и охранные решения.

На церемонии открытия, запланированной на 11:00, компания Merito Partners представит развитие и планы на будущее оператора сети хранилищ Box Storage.

Осенью 2023 года компания Merito Partners создала специализированный фонд Merito Self Storage Fund с целью развития в течение пяти лет крупнейшей сети складов самообслуживания в Балтийском регионе. Компания планировала создать 10-15 складов самообслуживания различной площади с общей арендопригодной площадью не менее 30 000 кв. м и более 6500 индивидуальных хранилищ вещей.

В настоящее время фонд владеет крупнейшим оператором складов самообслуживания в странах Балтии Box Storage, имеющим семь складских помещений - три действующих здания и бывшее здание Go Planet в Латвии, объект недвижимости в Таллинне и два объекта недвижимости в Литве - в Вильнюсе и Каунасе.

Средства в фонд Merito Self Storage Fund вложили более 40 частных и институциональных инвесторов, включая Signet Bank.