СМИ: Российские успехи в Курской области уменьшают шансы на то, что РФ сядет за стол переговоров

Согласно данным, за последние дни российские войска заняли по меньшей мере три населенных пункта в этом регионе. В то же время аналитики из группы Black Bird сообщают, что Украина удерживает около 300 квадратных миль [777 кв. км.] территории на российской стороне, хотя в первые недели наступления эта цифра составляла примерно 400 квадратных миль [1036 кв. км.].

Стратегия Украины включала два ключевых аспекта: первый - отвлечь силы Кремля с других фронтов, заставив их перебросить войска на защиту Курской области, тем самым ослабив давление на украинские войска на основных линиях фронта. Второй - захватить стратегически важные территории, что могло бы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Однако реализация этих целей оказалась сложнее, чем ожидалось. Пока Кремль в основном задействует резервы из России, не ослабляя свое наступление на Донбассе. Более того, второй аспект стратегии - захват территорий с целью их обмена на уступки в ходе переговоров - также сталкивается с серьезными трудностями.

По словам аналитика Эмиля Кастелми из группы Black Bird, российские контратаки постепенно уменьшают значимость украинских успехов в Курской области. Если такая динамика сохранится, Киев может быть вынужден пересмотреть свои планы по удержанию этой территории, что поставит под вопрос целесообразность продолжения всей операции.

Эксперты до недавнего времени предполагали, что Украина сможет удерживать свои позиции в этом регионе на протяжении нескольких месяцев, полагаясь на проблемы с логистикой и организацией в российской армии. Однако эти прогнозы были даны еще до начала последних российских контратак.

Как заключает The New York Times, Украина, вероятно, видела в Курской области важный инструмент в будущих мирных переговорах, надеясь обменять эту территорию на земли, оккупированные Россией. Однако Москва пока не проявляет желания вступать в переговоры, ощущая свое превосходство на поле боя.

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