Перевод части пенсий в первый уровень: глава Минблага негативного влияния не видит

Этот перенос части пенсионных взносов вводится с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года.

Министерство считает, что это позволит снизить налоги на труд и, возможно, будет способствовать повышению общего уровня будущих пенсий по старости. По мнению министра, налоговая реформа является сбалансированным и взвешенным компромиссом.

Комментируя возможности по стимулированию занятости людей предпенсионного и пенсионного возраста, Аугулис заявил, что в этом должны участвовать как государство, так и работодатели. С государственной стороны, чтобы стимулировать занятость пенсионеров, со следующего года необлагаемый налогом минимум пенсии увеличен с 500 до 1000 евро. Что касается людей предпенсионного возраста, то, по словам министра, необходимо подумать о возможностях переобучения, которые уже предлагает Государственное агентство занятости.

Аугулис не стал прогнозировать, придется ли через три года повышать налог на добавленную стоимость (PVN), учитывая, например, необходимость финансирования Rail Baltica.

По словам Аугулиса, это будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и геополитической обстановки.

Министр также отметил влияние демографической ситуации на пенсионную систему и трудовые ресурсы. По его словам, демографическая ситуация, когда число плательщиков взносов сокращается, а число получателей пенсий растет, указывает на необходимость поднимать вопрос о нехватке рабочей силы.

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