Наши пенсии: власти вводят в заблуждение или просто не понимают, как работают рынки?

Неоднозначная интерпретация данных о первом и втором пенсионных уровнях создает впечатление, что представители власти либо плохо понимают финансовые рынки, либо стараются ввести общественность в заблуждение относительно возможной доходности пенсионных накоплений. Если верно второе, то хочется верить, что это не сознательная стратегия, так как такие действия могли бы стать шагом назад в социально-экономическом развитии страны.