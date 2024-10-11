Неоднозначная интерпретация данных о первом и втором пенсионных уровнях создает впечатление, что представители власти либо плохо понимают финансовые рынки, либо стараются ввести общественность в заблуждение относительно возможной доходности пенсионных накоплений. Если верно второе, то хочется верить, что это не сознательная стратегия, так как такие действия могли бы стать шагом назад в социально-экономическом развитии страны.
Для абонентов
Наши пенсии: власти вводят в заблуждение или просто не понимают, как работают рынки?
"Когда на финансовых рынках происходят значительные колебания, стоимость капитала, накопленного на втором пенсионном уровне, снижается, а восстановление рынка происходит медленно" - таков один из аргументов, который используется для того, чтобы убедить общество не протестовать против перевода накоплений второго уровня на первый.
Однако это заявление о доходности финансовых рынков довольно расплывчато и не содержит конкретной информации.
Тем не менее оно направлено на то, чтобы склонить общественное мнение в пользу накоплений на первом уровне, как будто это более выгодно.