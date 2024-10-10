Сильно ли помогут налоговые изменения? Комментарий эксперта Банка Латвии

"С одной стороны, от изменений налоговых ставок многие люди выиграют, получая больше на руки. С другой стороны, многое станет дороже, потому что повышаются акцизы", - говорит руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

В целом изменения налогов близки к фискальной нейтральности - что-то уменьшится, что-то повысится. С учетом того, что от брутто-зарплаты у людей будет оставаться больше, они, скорее всего, будут больше тратить, что приведет к небольшому росту внутреннего потребления. Это в свою очередь поможет тем предприятиям, чей бизнес ориентирован на внутреннюю экономическую активность.

Однако, как отмечает Руткасте, экспортерам изменения не очень помогут, и налоговая реформа в целом не сильно изменит конкурентоспособность.

У торгового сектора сейчас непростые времена, и то, что люди будут больше получать "на руки", может ему помочь.

Руководитель отдела статистики торговли и услуг Центрального статистического управления Иева Ванага отмечает, что в целом в розничной торговле уже давно наблюдается застой.

Розничная торговля топливом по-прежнему находится на прошлогоднем уровне, а продуктами питания - в значительном минусе. Общую картину улучшает только розничная торговля непродовольственными товарами.

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