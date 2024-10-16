Поляки, напавшие на Леонида Волкова в Вильнюсе, выпущены под залог

На прошлой неделе суд в Варшаве постановил, что подозреваемые могут быть освобождены, если каждый из них внесет залог в размере 50 тысяч злотых (11 634 евро).

"Залог был внесен, и подозреваемые освобождены из предварительного заключения", - подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Анна Адамяк.

Она не уточнила, когда подозреваемые были освобождены.

На прошлой неделе Варшавский апелляционный суд постановил, что в случае освобождения обоим подозреваемым будет запрещен выезд из Польши, и они должны будут регулярно являться в полицию.

В прошлом месяце польская прокуратура объявила, что под следствием по делу Волкова находятся восемь человек - шесть поляков, один белорус и один россиянин.

Прокуратура назвала только гражданина России Анатолия Блинова, заявив, что он был задержан 13 сентября в Польше. Считается, что он организатор нападения на Волкова. Полиция не предоставляет дополнительной информации о других подозреваемых.

12 сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал результаты своего расследования, согласно которым нападение на Волкова было заказано живущим в Израиле бизнесменом, бывшем совладельцем "ЮКОС" Леонидом Невзлиным.

Напомним, что 12 марта на Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Когда политик приехал туда на своей машине, неизвестные напали на него, распылили слезоточивый газ и начали избивать Волкова молотком. После нападения политик был доставлен в больницу со сломанной рукой и несколькими синяками на ноге.

В последующие месяцы в Польше в связи с этим нападением были задержаны несколько человек, в том числе упомянутые подозреваемые.

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