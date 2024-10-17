Несмотря на предупреждения спецслужб и МИД, жители Латвии продолжают ездить в страны-агрессоры - Россию и Беларусь. Каждый день автобусы отправляются в эти страны. Председатель правления транспортной компании Norma-A Андрис Подгорный на Латвийском радио 4 рассказал, с чем теперь приходится считаться пассажирам.
Жители Латвии продолжают ездить в РФ и Беларусь. С чем сейчас нужно считаться людям?
Автотранспортная дирекция заявила, что запрещать пассажирские перевозки или нет, должны решать политики.
Компания Norma-A одна из тех, кто занимается перевозками пассажиров в РФ и Беларусь.
Глава компании Андрис Подгорный отметил, что пассажиры должны считаться с тем, что после вторжения России в Украину цены на билеты возросли вдвое.
Также пассажиры должны планировать, что на границе дольше проверяют документы.
"Мы только сообщаем, какие пассажиры прибудут, а затем контрольные службы [проверяют]. Поэтому сейчас автобусы находятся на границе гораздо дольше, пока их все не проверят. Так что время пересечения границы сегодня не определено, оно зависит от того, как люди едут, как быстро они могут пересечь границу. Есть люди, которым отказывают и во въезде, и в выезде, поэтому автобусы стоят и их проверяют", - сказал он.
Ранее RUS TVNET сообщал, что Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.
VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться заставить сотрудничать с ними.
В VDD еще раз напомнили, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Кроме того, представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.
Если вам все-таки придется поехать в эти страны-агрессоры, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация.
На пограничном пункте из мобильного телефона могут извлечь данные, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.
VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.
Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.
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