Жители Латвии продолжают ездить в РФ и Беларусь. С чем сейчас нужно считаться людям?

VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться заставить сотрудничать с ними.

В VDD еще раз напомнили, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Кроме того, представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.

Если вам все-таки придется поехать в эти страны-агрессоры, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация.

На пограничном пункте из мобильного телефона могут извлечь данные, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.

Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.

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